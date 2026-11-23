Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте предостерег от создания отдельной европейской армии в дополнение к национальным вооруженным силам и НАТО.

По его мнению, это может затруднить координацию и замедлить принятие решений в случае российского нападения.

«От чего я бы предостерег — это от ситуации, когда все государства имеют собственные армии, сотрудничающие в рамках НАТО, а в дополнение к этому создается еще одна крупная европейская структура. Ведь если Путин нападет, нам понадобится две-три недели только на то, чтобы договориться, кто за что отвечает, — и вполне возможно, что он доберётся до Роттердама ещё до того, как мы придём к согласию», — заявил Рютте.

Он подчеркнул, что у НАТО уже есть интегрированная система командования и управления, которая позволяет союзникам действовать как единое целое в случае применения пятой статьи Альянса.

Также генсек призвал не делить Европу на восточный фланг и остальные страны, поскольку современные российские ракеты способны достигать практически всех европейских столиц. По его словам, ракеты долетят до Лиссабона, Рима или Гааги всего на пять минут позже, чем до Таллинна, Варшавы или Хельсинки.

«Позвольте мне еще раз сказать всем, кто здесь не с восточного фланга: у меня для вас новость. Вы тоже на восточном фланге. Этим новейшим российским ракетам требуется всего на пять минут больше, чтобы долететь до Лиссабона, Рима или Гааги, моего родного города, чем до Таллинна, Варшавы или Хельсинки», — сказал Рютте.

«Значит, мы все здесь находимся на восточном фланге. Поэтому давайте уже прекратим эту дискуссию о том, находитесь ли вы на восточном фланге или нет. Мы все находимся на восточном фланге», — подчеркнул генсек НАТО.

Источник: Радио Свобода.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заверил, что Альянс готов защищать каждый сантиметр территории Польши. Его заявление прозвучало после того, как польская сторона накануне сообщила об очередном нарушении воздушного пространства страны.

Напомним, что НАТО планирует представить в Польше оборонную стратегию против России — Interia.

По словам генерального секретаря НАТО Марка Рютте, российская армия в последние месяцы ежемесячно теряла более 40 тысяч военнослужащих убитыми и тяжелоранеными. Для сравнения он привёл потери США во Вьетнаме: за 14 лет войны там погибли около 56 тысяч американских военнослужащих.

Читай нас в