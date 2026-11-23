Ministerstwo Obrony Mołdawii zainicjowało zmiany w przepisach dotyczących szkolenia wojskowego rezerwistów i obywateli kraju. W szczególności resort proponuje wprowadzenie przyspieszonego kursu podstawowego szkolenia wojskowego trwającego do 42 dni.

Obecnie obywatele Mołdawii odbywają albo standardową służbę wojskową trwającą 12 miesięcy, albo kształcą się na wydziałach wojskowych uniwersytetów. Proponowane zmiany przewidują wprowadzenie przyspieszonego szkolenia trwającego do 42 dni dla osób w wieku od 18 do 27 lat, wybranych do służby w armii, studentów (na ich życzenie) oraz obywateli w wieku od 27 do 55 lat, którzy nie odbyli służby wojskowej i nie znajdują się w rezerwie.

„Wszystkie kategorie, warunki i tryb zostaną określone w przepisach ustawowych” – zaznaczono w Ministerstwie Obrony. Resort nie sprecyzował, czy przyspieszone szkolenie zastępuje standardową służbę zasadniczą trwającą 12 miesięcy.

Projekt przewiduje również utworzenie nowych kategorii rezerwistów. Obecnie zgodnie z ustawą skład rezerwistów dzieli się na „aktywny” i „pasywny”. Zgodnie z inicjatywą Ministerstwa Obrony rezerwa będzie składać się z rezerwy kontraktowej, do której będą należeć obywatele dobrowolnie poddający się obowiązkowi wojskowemu, oraz rezerwy operacyjnej – czyli byłych żołnierzy lub przeszkolonych osób, które można szybko zmobilizować.

Dla osób wybierających karierę wojskową na podstawie umowy okres służby wyniesie do 5 lat dla wszystkich kategorii żołnierzy. Natomiast zgodnie z obowiązującym prawem okresy te zależą od stopnia wojskowego. Ponadto projekt wprowadza dodatki finansowe zarówno w momencie przyjęcia do służby, jak i w trakcie jej trwania.

Ministerstwo Obrony wyjaśnia, że projekt ustawy znajduje się na etapie rozpatrywania, a przepisy te nie weszły jeszcze w życie.

Informuje o tym serwis NewsMaker.

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