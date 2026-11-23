Premier Armenii Nikol Pashinyan oraz prezydent USA Donald Trump w poniedziałek, 23 listopada, ogłosili w wystąpieniach wideo oficjalne rozpoczęcie praktycznego etapu wspólnego projektu TRIPP (Trump Route for International Peace and Prosperity, „Trasa Trumpa na rzecz międzynarodowego pokoju i dobrobytu”).

Inicjatywa ma na celu odblokowanie szlaków komunikacyjnych oraz stworzenie niezakłóconego, multimodalnego połączenia tranzytowego na Kaukazie Południowym w oparciu o poszanowanie suwerenności, integralności terytorialnej i jurysdykcji krajów regionu.

Według Pashinyana rozpoczęcie prac stanowiło początek największego programu gospodarczego w historii Armenii od czasu uzyskania niepodległości. Z kolei Donald Trump pogratulował armeńskiemu premierowi „odważnego przywództwa” na drodze do zakończenia trwającego ponad 35 lat konfliktu z Azerbejdżanem, przypominając o podpisaniu w zeszłym roku w Białym Domu porozumienia pokojowego.

Prezydent Stanów Zjednoczonych ogłosił również utworzenie nowej spółki „TRIPP Development Company”, która będzie rozwijać szlaki handlowe, energetyczne i pasażerskie w regionie. Ponadto Trump podziękował Nikolowi Paszinianowi oraz prezydentowi Azerbejdżanu Ilhamowi Alijewowi za współpracę i nominację do Pokojowej Nagrody Nobla, a także zaprosił szefa rządu Armenii do Białego Domu w przyszłym roku podczas jego wizyty w Waszyngtonie z okazji Narodowego Śniadania Modlitewnego.

Źródło: panorama.

W Armenii rozpoczęto przygotowawcze prace projektowe nad korytarzem handlowym TRIPP, chociaż umowa operacyjna ze Stanami Zjednoczonymi nie została jeszcze sfinalizowana, a spółka operatorska TRIPP Development nie została jeszcze zarejestrowana.

Budowę korytarza transportowego TRIPP przebiegającego przez terytorium Armenii, który ma połączyć główną część Azerbejdżanu z jego eksklawą w Nachiczewanie, planuje się rozpocząć w 2027 roku. Wcześniej spodziewano się rozpoczęcia prac do końca 2026 roku.

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