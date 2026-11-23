W Polsce bank PKO BP wysłał SMS-y i e-maile do klientów, których mógł dotyczyć incydent cyberbezpieczeństwa w firmie Autopay. W wiadomościach bank wyjaśnił, jakie środki bezpieczeństwa zastosował, a także jak zablokować kartę i zamówić nową, informuje RMF24.

Wzmocniona kontrola operacji

Przedstawicielka departamentu komunikacji PKO BP Aneta Styrnik-Haber poinformowała, że bank otrzymał od systemów płatniczych Visa i Mastercard informacje o incydencie związanym z danymi kart płatniczych. Na podstawie tych danych w banku określono karty, których sytuacja może potencjalnie dotyczyć.

PKO BP wprowadził dodatkowe środki ochrony i wzmocniony monitoring takich kart. Według przedstawicielki banku podczas płatności internetowych klienci mogą zostać poproszeni o dodatkowe potwierdzenie transakcji za pośrednictwem usługi 3D Secure.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Co wiadomo o incydencie w Autopay

11 listopada Autopay poinformował o cyberataku. Według informacji firmy incydent mógł dotyczyć adresów e-mail płatników, numerów telefonów w przypadku transakcji doładowania konta telefonu komórkowego, adresów IP, a także danych karty płatniczej użytej do zapłaty. Firma wysyłała powiadomienia do osób, których mogło dotyczyć naruszenie bezpieczeństwa danych.

PKO BP zaznaczył, że aktywną kartę można zablokować i zamówić nową w aplikacji mobilnej lub bankowości internetowej. Dane nowej karty są natychmiast dostępne w aplikacji: można ją dodać do Apple Pay lub Google Pay i używać do zakupów telefonem albo w internecie.

W związku z incydentem działania podjęły także inne polskie instytucje finansowe i serwisy. W szczególności BGK poinformował o zablokowaniu kart użytkowników, których mógł dotyczyć incydent, z bezpłatną wymianą. BNP Paribas wzmocnił monitoring operacji kartowych, a Pekao poinformował o dodatkowych środkach ochrony i indywidualnych powiadomieniach dla posiadaczy odpowiednich kart.

Czytaj nas na