В Польше банк PKO BP отправил SMS и электронные письма клиентам, которых мог коснуться инцидент в сфере кибербезопасности в компании Autopay. В сообщениях банк объяснил, какие меры безопасности он применил, а также как заблокировать карту и заказать новую, сообщает RMF24.

Усиленный контроль операций

Представительница департамента коммуникаций PKO BP Анета Стырник-Хабер сообщила, что банк получил от платежных систем Visa и Mastercard информацию об инциденте, связанном с данными платежных карт. На основе этих данных в банке определили карты, которых потенциально может касаться ситуация.

PKO BP ввел дополнительные меры защиты и усиленный мониторинг таких карт. По словам представительницы банка, во время интернет-платежей клиентов могут попросить дополнительно подтвердить операцию через сервис 3D Secure.

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Что известно об инциденте в Autopay

11 ноября Autopay сообщила о кибератаке. По информации компании, инцидент мог касаться адресов электронной почты плательщиков, номеров телефонов в случае операций по пополнению мобильного счета, IP-адресов, а также данных платежной карты, использованной для оплаты. Компания направляла уведомления людям, которых могло коснуться нарушение безопасности данных.

В PKO BP отметили, что действующую карту можно заблокировать и заказать новую в мобильном приложении или интернет-банкинге. Данные новой карты сразу доступны в приложении: ее можно добавить в Apple Pay или Google Pay и использовать для покупок телефоном или в интернете.

Меры в связи с инцидентом также приняли другие польские финансовые учреждения и сервисы. В частности, BGK сообщил о блокировке карт пользователей, которых мог коснуться инцидент, с бесплатной заменой. BNP Paribas усилил мониторинг карточных операций, а Pekao заявил о дополнительных мерах защиты и индивидуальных уведомлениях для владельцев соответствующих карт.

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