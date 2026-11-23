По оценке посла Украины в Соединённом Королевстве Валерия Залужного, в настоящее время в Великобритании находятся от 300 до 350 тысяч граждан Украины.

«После 2022 года община пополнилась новой волной наших соотечественников, которые были вынуждены покинуть свои дома из-за российской агрессии. Сегодня в Великобритании, по разным данным, находятся 300–350 тысяч украинцев. Это страна, которая не просто стала убежищем для наших детей, но и опорой в поддержке Украины в этой тяжелой борьбе», — написал Залужный в Facebook в понедельник после встречи с украинской общиной города Манчестера.

По его словам, украинцы Манчестера сохраняют украинский язык и культуру и передают их следующим поколениям.

«Украинцы живут в Манчестере еще с конца XIX века. А после двух мировых войн в этом регионе поселилось несколько тысяч бывших военных, ветеранов украинского национального движения и других выходцев из Украины, которые не могли вернуться из-за советских репрессий. Вдали от дома они сохранили свою идентичность, создали украинскую школу, церкви, хоры, станицу «Пласт», Украинский культурный центр «Днепр», Музей народного искусства им. Аллы Горской и другие объединения», — рассказал Залужный.

Ранее Залужный получил почетный статус Freedom of the City of London.

Также бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что его оценки развития военных технологий и необходимости менять подходы к ведению войны в свое время вызвали политическую критику в Украине.

Посол Украины в Великобритании Валерий Залужный заявил, что пока не видит перспектив членства Украины в НАТО. По его словам, он не считает, что страна сможет присоединиться к Альянсу.

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