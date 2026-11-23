Польша, Германия, Литва и Болгария планируют создать совместную следственную группу для расследования поджогов объектов спутниковой связи Starlink. Как сообщает RMF24, в начале декабря представители прокуратур этих стран должны обсудить запуск процедуры JIT — совместной следственной группы.

Расследование в нескольких странах

RMF24 отметил, что создание группы должно расширить возможности сотрудничества по делам о поджогах телекоммуникационной инфраструктуры в Польше, Литве и Болгарии. По данным издания, инциденты на объектах, обслуживающих сеть Starlink, происходили с сентября.

В частности, речь идет о поджоге базы Starlink в Воля-Кробовской в Мазовецком воеводстве Польши. RMF24 сообщает, что к этим делам могут быть причастны граждане Германии турецкого происхождения, а в одном случае — человек сербского происхождения. По неофициальной информации издания, подозреваемые могли действовать по заказу иностранной разведки, а в Германии задержали нескольких членов группы и предполагаемого организатора серии поджогов.

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Передача подозреваемых Польше

Совместная следственная группа должна установить, были ли эти поджоги скоординированными действиями одной группы, а также выяснить механизм ее работы, состав и возможных заказчиков.

RMF24 также пишет, что немецкие власти в течение двух недель могут принять решение о передаче Польше двух граждан Германии турецкого происхождения, которых подозревают в поджоге в Воля-Кробовской. Их задержали в Германии на основании выданных Польшей европейских ордеров на арест. В отношении еще одного задержанного в Германии мужчины польская сторона также намерена направить европейский ордер на арест.

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