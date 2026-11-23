波兰、德国、立陶宛和保加利亚计划成立联合调查组，调查针对星链卫星通信设施的纵火案。据RMF24报道，这些国家检察机关的代表预计将在12月初讨论启动JIT程序，即联合调查组程序。

多国调查

RMF24指出，成立该小组旨在扩大波兰、立陶宛和保加利亚在电信基础设施纵火案件中的合作机会。据该媒体消息，自9月以来，为星链网络提供服务的设施发生了相关事件。

其中包括波兰马佐夫舍省沃拉-克罗博夫斯卡一处星链基地遭纵火一案。RMF24报道，这些案件可能涉及具有土耳其血统的德国公民，其中一案还涉及一名具有塞尔维亚血统的人。根据该媒体的非官方消息，嫌疑人可能受外国情报机构指使行事，德国已拘留该团伙的数名成员及系列纵火案的疑似组织者。

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将嫌疑人移交波兰

联合调查组将查明这些纵火案是否为同一团伙协调实施的行动，并查明其运作机制、成员构成和可能的委托人。

RMF24还写道，德国当局可能在两周内决定将两名涉嫌在沃拉-克罗博夫斯卡纵火的具有土耳其血统的德国公民移交给波兰。他们根据波兰签发的欧洲逮捕令在德国被拘留。对于另一名在德国被拘留的男子，波兰方面也打算发出欧洲逮捕令。

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