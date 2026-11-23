据RMF24报道，在布里奇维尤进行的MLS东部联盟季后赛首场比赛中，芝加哥火焰以1比2不敌夏洛特FC。罗伯特·莱万多夫斯基踢满全场并扳平比分，但球队在补时阶段丢掉了决定性进球。

比赛在布里奇维尤的SeatGeek体育场举行。芝加哥火焰通常在士兵球场进行比赛，但此次球队在另一座球场作赛。

下半场进球

上半场以0比0结束。中场休息后，夏洛特FC凭借以色列前锋利埃尔·阿巴达的进球取得领先。第68分钟，芝加哥火焰扳平比分：丹麦球员菲利普·津克纳格尔传中，乔纳森·迪恩送出传球后，莱万多夫斯基头球将球顶入网内。

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这是这名波兰前锋在MLS赛季中的第10粒进球，包括常规赛比赛。

比赛末段的点球

补时阶段，裁判经过长时间VAR回看后，因杰克·埃利奥特手球判给夏洛特FC点球。几分钟前才登场的芝加哥火焰门将乔什·科恩扑出了佩普·别尔的第一次射门，但这名西班牙球员补射得分。

芝加哥火焰以55分排名第四，结束常规赛。在这一阶段的季后赛中，系列赛进行至两胜，次回合比赛计划于11月28日在夏洛特举行。

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