По данным RMF24, Chicago Fire проиграл Charlotte FC со счетом 1:2 в Бриджвью в первом матче плей-офф Восточной конференции MLS. Роберт Левандовский провел на поле весь матч и сравнял счет, однако команда пропустила решающий гол в компенсированное время.

Встреча состоялась на SeatGeek Stadium в Бриджвью. Обычно Chicago Fire проводит матчи на Soldier Field, однако на этот раз команда играла на другой арене.

Гол во втором тайме

Первый тайм завершился без голов. После перерыва Charlotte FC открыл счет благодаря голу израильского нападающего Лиеля Абады. На 68-й минуте Chicago Fire сравнял счет: после навеса датчанина Филипа Цинкернагеля и передачи Джонатана Дина Левандовский головой отправил мяч в сетку.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Это десятый гол польского нападающего в сезоне MLS с учетом матчей регулярного сезона.

Пенальти в конце матча

В компенсированное время арбитр после длительного просмотра VAR назначил пенальти в пользу Charlotte FC за игру рукой Джека Эллиотта. Голкипер Chicago Fire Джош Коэн, который появился на поле несколькими минутами ранее, отразил первый удар Пепа Бьеля, но испанский футболист забил после добивания.

Chicago Fire завершил регулярный сезон на четвертом месте с 55 очками. На этой стадии плей-офф серия продолжается до двух побед, а ответный матч в Шарлотте запланирован на 28 ноября.

Читай нас в