Według RMF24, Chicago Fire przegrało w Bridgeview z Charlotte FC 1:2 w pierwszym meczu play-off Konferencji Wschodniej MLS. Robert Lewandowski rozegrał całe spotkanie i wyrównał, jednak zespół stracił decydującą bramkę w doliczonym czasie gry.

Spotkanie odbyło się na SeatGeek Stadium w Bridgeview. Chicago Fire zazwyczaj rozgrywa mecze na Soldier Field, jednak tym razem zespół zagrał na innym obiekcie.

Gol w drugiej połowie

Pierwsza połowa zakończyła się bez bramek. Po przerwie Charlotte FC objęło prowadzenie dzięki golowi izraelskiego napastnika Liela Abady. W 68. minucie Chicago Fire wyrównało: po dośrodkowaniu Duńczyka Philipa Zinckernagela i podaniu Jonathana Deana Lewandowski głową skierował piłkę do siatki.

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Był to dziesiąty gol polskiego napastnika w sezonie MLS, wliczając mecze sezonu zasadniczego.

Rzut karny pod koniec meczu

W doliczonym czasie gry sędzia po długiej analizie VAR podyktował rzut karny dla Charlotte FC za zagranie ręką Jacka Elliotta. Bramkarz Chicago Fire Josh Cohen, który pojawił się na boisku kilka minut wcześniej, obronił pierwszy strzał Pepa Biela, ale hiszpański piłkarz zdobył bramkę po dobitce.

Chicago Fire zakończyło sezon zasadniczy na czwartym miejscu z 55 punktami. Na tym etapie play-off seria trwa do dwóch zwycięstw, a mecz rewanżowy w Charlotte zaplanowano na 28 listopada.

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