2011年至2014年间，有人利用虚假债务和法院判决，通过摩尔多瓦的司法和银行体系将数十亿美元从俄罗斯转移出去。 据摩尔多瓦媒体报道，在此次调查中，有七名法官被认定有罪，但由于追诉时效已过，其中无人入狱。

国际调查性新闻项目OCCRP将此次行动命名为“俄罗斯洗钱案”。 据其调查显示，在三年时间里，来自15家法院的20多名摩尔多瓦法官签发了50多份法院命令，允许约200亿美元通过该国金融体系转移。 摩尔多瓦记者给出的估算则略有不同——2011年1月至2014年3月期间，涉案金额约为170亿美元。

该骗局的运作方式

该骗局的核心是不同国家注册的公司之间虚构的债务关系。离岸机构声称存在所谓未偿还的贷款，随后向摩尔多瓦法院提出索赔，要求追讨数亿美元。

法官签发了债务追偿令，这些追偿令成为将真实资金从俄罗斯银行经由摩尔多瓦转出的依据。为此，他们特别利用了当地的Moldindconbank银行。 随后，这些资金被兑换并转入海外债权公司的账户，特别是欧洲银行和离岸管辖区的账户。

根据调查材料显示，这些诉讼案件中使用的文件未经适当核查。简化的程序使得法院无需传唤当事人或举行公开庭审即可作出裁决。

法官为何逃脱惩罚

据摩尔多瓦媒体《Moldova 1》报道，在针对14名法官的刑事诉讼中，有7人被认定有罪。然而，由于追诉时效已过，其中无人正在服刑。

其中最著名的案例之一是前法官格奥尔基·马尔基坦的案件。2011年5月，他签发了一项法院命令，要求从一家俄罗斯公司追讨2亿美元，并将其划拨给一家英国机构。 2025年8月15日，摩尔多瓦最高法院确认其有罪，但因追诉时效已过而免予刑事处罚。

与此同时，并非所有涉案人员都被判有罪：部分法官被宣告无罪，还有一起案件因被告死亡而被撤销。

调查涉及哪些人

OCCRP与摩尔多瓦执法部门共同调查了由俄罗斯公司、离岸实体、银行机构及当地中间人组成的网络所扮演的角色。 在被指与大规模金融欺诈案有关联的摩尔多瓦政界人士中，包括民主党前领导人弗拉基米尔·普拉霍特纽克和商人伊兰·肖尔。

值得特别指出的是，2026年4月22日，普拉霍特纽克因涉及摩尔多瓦银行资金大规模欺诈、洗钱及组建犯罪组织等罪名，被判处19年有期徒刑。 该判决涉及银行案件，而非“俄罗斯洗衣店”案中针对法官的直接诉讼。

“俄罗斯洗钱案”的经过表明，司法裁决曾被用来将资金合法化，而这些资金的来源则被隐藏在公司链和国际汇款之中。 与此同时，被定罪法官未受到实质性惩罚，已成为调查该犯罪网络的主要难题之一。

此前，摩尔多瓦已将寡头伊兰·肖拉的房产拿出来拍卖。

基希讷乌法院对涉嫌参与Banca de Economii银行大规模挪用公款案的摩尔多瓦在逃寡头伊兰·肖尔作出缺席判决，对其实施30天羁押。

摩尔多瓦上诉法院作出裁决，解散了四个被视为民粹主义和亲俄政党肖尔党继承者的政治团体。该党在该国宪法法院作出裁决后已停止活动。

基希讷乌法院就机会政党非法融资案作出判决，该政党被认为与逃亡的亲俄寡头伊兰·肖尔有关联。

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