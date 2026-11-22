芬兰计划根据三项国际仲裁法院作出的损害赔偿裁决，向俄罗斯联邦及“俄罗斯天然气工业股份公司”（Gazprom）追偿超过250亿欧元。 芬兰强制执行机构此前从未处理过如此巨额的追偿请求。

金额最大的索赔涉及“俄罗斯天然气工业出口公司”——因该公司于2022年停止向德国能源公司Uniper及其他欧洲用户供应天然气，被要求赔偿约164亿欧元。 此外，还有近100亿欧元正试图通过两起独立案件直接向俄罗斯追偿：卢森堡公司Yukos Capital根据2021年的仲裁裁决，就2000年代初非法没收投资一事索赔约43亿欧元，并依据2021年的仲裁裁决提出索赔；乌克兰“乌克兰国家石油天然气公司”则依据2023年海牙仲裁裁决，要求俄罗斯赔偿49亿欧元。

与此同时，要获得大部分赔偿将十分困难，因为俄罗斯联邦和“俄罗斯天然气工业股份公司”在芬兰境内的资产不足，无法被扣押并变卖以偿还债务。 尽管如此，该国已扣押了价值数千万欧元的俄罗斯资产——主要是房地产、 住宅公司的股份以及资金，这些资产的扣押是“乌克兰国家石油天然气公司”及其子公司为索赔克里米亚被占领期间造成的损失而争取到的。

来源：芬兰广播电视公司Yle。

芬兰公司“Gasum”宣布最终停止从俄罗斯进口液化天然气。

芬兰国有天然气批发公司Gasum表示，已终止了从俄罗斯通过管道向“俄罗斯天然气工业股份公司出口公司”购买天然气的合同。

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