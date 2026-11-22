Finlandia zamierza wyegzekwować od Rosji i spółki „Gazprom” ponad 25 miliardów euro na podstawie trzech orzeczeń międzynarodowych sądów arbitrażowych dotyczących odszkodowania. Fińskie organy egzekucyjne nigdy dotąd nie miały do czynienia z roszczeniami o ściągnięcie tak znacznej kwoty.

Największe roszczenie dotyczy spółki „Gazprom Export” — żąda się od niej około 16,4 mld euro z tytułu wstrzymania dostaw gazu do niemieckiej spółki energetycznej Uniper oraz innych europejskich odbiorców w 2022 roku. Kolejne prawie 10 miliardów euro próbuje się wyegzekwować bezpośrednio od Federacji Rosyjskiej w ramach dwóch odrębnych spraw: około 4,3 miliarda euro domaga się luksemburska firma Yukos Capital za bezprawne wywłaszczenie inwestycji na początku lat 2000.na podstawie orzeczenia arbitrażowego z 2021 roku, a 4,9 miliarda euro domaga się ukraiński „Naftogaz” na mocy orzeczenia arbitrażowego wydanego w Hadze w 2023 roku.

Jednocześnie uzyskanie większej części odszkodowania będzie trudne, ponieważ Rosja i „Gazprom” nie dysponują na terytorium Finlandii wystarczającymi aktywami, które można by zająć i sprzedać w celu spłaty długu. Mimo to w kraju zajęto już rosyjskie aktywa o wartości dziesiątek milionów euro — głównie nieruchomości, akcje spółek mieszkaniowych oraz środki finansowe, których zajęcia domagały się „Naftogaz” i jego spółki zależne w ramach roszczeń o odszkodowanie za straty spowodowane okupacją Krymu.

Źródło: fińska stacja telewizyjno-radiowa Yle.

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