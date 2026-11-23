Polska tenisistka Magda Linette została współliderką rankingu do turnieju WTA Finals w Charlotte. Dzieli pierwsze miejsce z Amerykanką Claire Liu po uwzględnieniu wyników dwóch turniejów kategorii WTA 250 — w Hongkongu i Ćennaju.

Według Interia Sport, Liu wygrała turniej w Hongkongu, a Linette zdobyła tytuł podczas Chennai Open w Ćennaju. Dzięki tym wynikom tenisistki prowadzą w początkowym rankingu wyścigu do WTA Finals.

Nowy sposób naliczania punktów

WTA rozpoczęła tworzenie rankingu do kolejnego turnieju kończącego sezon jeszcze przed startem głównej części nowego sezonu. Wcześniej naliczanie punktów w tym wyścigu zwykle rozpoczynało się w styczniu, wraz z początkiem sezonu kalendarzowego.

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Jak zaznacza portal, zmiana odpowiada podejściu wcześniej stosowanemu przez męskie stowarzyszenie ATP. Jednocześnie kwalifikacja do WTA Finals będzie kończyć się na podstawie rankingu z tygodnia poprzedzającego rozpoczęcie turnieju kończącego sezon.

Kolejna aktualizacja rankingu

Według informacji Interia Sport Linette i Liu pozostaną liderkami do 11 stycznia. Po zakończeniu turniejów w Sydney i Brisbane pozycje tenisistek w tabeli mogą się zmienić. Portal przypuszcza, że Liu lub Linette mogą wystąpić w Brisbane.

Do WTA Finals w Charlotte na podstawie rankingu wyścigu ma zakwalifikować się siedem najlepszych tenisistek, a być może także ósma. Dokładne zasady dotyczące wszystkich rankingów sezonu 2027 mają zostać ogłoszone w grudniu, według portalu.

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