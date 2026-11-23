Польская теннисистка Магда Линетт стала сoлидером рейтинга к итоговому турниру WTA Finals в Шарлотте. Она делит первое место с американкой Клэр Лю после включения в зачёт результатов двух турниров категории WTA 250 — в Гонконге и Ченнаи.

По данным Interia Sport, Лю выиграла турнир в Гонконге, а Линетт завоевала титул на Chennai Open в Ченнаи. Благодаря этим результатам теннисистки возглавили стартовый рейтинг гонки к WTA Finals.

Новый порядок учёта очков

WTA начала формировать рейтинг к следующему итоговому турниру ещё до старта основной части нового сезона. Ранее начисление очков в этой гонке обычно начиналось в январе, когда начинался календарный сезон.

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Как отмечает издание, изменение соответствует подходу, который ранее использовала мужская ассоциация ATP. При этом отбор на WTA Finals будет завершаться на основании рейтинга за неделю до начала итогового турнира.

Следующее обновление рейтинга

По информации Interia Sport, Линетт и Лю будут оставаться лидерами до 11 января. После завершения турниров в Сиднее и Брисбене расположение теннисисток в таблице может измениться. Издание предполагает, что Лю или Линетт могут выступить в Брисбене.

На WTA Finals в Шарлотте по рейтингу гонки должны квалифицироваться семь лучших теннисисток, а возможно, и восьмая. Точные правила относительно всех рейтингов сезона 2027 года, по данным издания, должны быть опубликованы в декабре.

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