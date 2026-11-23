波兰网球选手玛格达·林内特成为夏洛特WTA年终总决赛积分榜的并列领先者。在香港和金奈举行的两项WTA 250级别赛事成绩计入积分后，她与美国选手克莱尔·刘并列第一。

据Interia Sport报道，刘赢得了香港站比赛，而林内特在金奈举行的Chennai Open夺冠。凭借这些成绩，两位选手领跑通往WTA年终总决赛的初始积分榜。

新的积分计算方式

WTA在新赛季主体部分开始前，就已开始编制下一届年终总决赛的积分榜。此前，这一争夺赛的积分通常从1月、即赛历赛季开始时计算。

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该媒体指出，这一变化符合男子ATP协会此前采用的方法。同时，WTA年终总决赛的资格确定将以年终总决赛开始前一周的排名为依据。

下一次积分榜更新

据Interia Sport消息，林内特和刘将保持领先至1月11日。在悉尼和布里斯班的赛事结束后，选手在积分榜上的位置可能发生变化。该媒体推测，刘或林内特可能参加布里斯班的比赛。

根据争夺赛积分榜，排名前七的选手，以及可能的第八名选手，将获得参加夏洛特WTA年终总决赛的资格。该媒体称，关于2027赛季所有排名的具体规则预计将于12月公布。

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