Polski bokser Paweł Brach przed czasem pokonał reprezentanta Tajlandii Sakdę Ruamthama w ćwierćfinale Pucharu Świata w boksie w Taszkencie w Uzbekistanie. Pojedynek w kategorii wagowej do 60 kg zakończył się po 72 sekundach, gdy Polak zadał prawą ręką cios w okolice wątroby rywala — podaje Interia Sport.

Cios na korpus zakończył walkę

Na początku pojedynku bokserzy zachowywali ostrożność i głównie przyglądali się sobie nawzajem. W 66. sekundzie Brach zadał Ruamthamowi prawy cios na korpus. Taj jeszcze przez kilka sekund próbował kontynuować walkę, jednak później zasygnalizował, że potrzebuje przerwy, i udał się do swojego narożnika.

Według portalu Ruamtham odczuwał silny ból i miał problemy z oddychaniem. Sędzia z Algierii Athmen Laziri początkowo chciał odesłać tajskiego boksera do narożnika po pomoc medyczną, ale zobaczył, że nie może on samodzielnie się poruszać, i przerwał pojedynek.

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Medal i rywal w półfinale

Zwycięstwo zagwarantowało Brachowi co najmniej brązowy medal turnieju finałowego Pucharu Świata. Wcześniej Polak zajmował 12. miejsce w rankingu World Boxing w kategorii do 60 kg, dzieląc tę pozycję z Ruamthamem.

W półfinale Brach zmierzy się z 20-letnim Uzbekiem Samandarem Olimovem. Jego rywal wcześniej zostawał mistrzem Azji wśród juniorów i zawodników do 22 lat, a także wygrał finał Pucharu Świata w ubiegłym roku w Greater Noida w Indiach.

Ruamtham jest brązowym medalistą tegorocznych mistrzostw Azji oraz ćwierćfinalistą igrzysk azjatyckich. Zawody finałowe Pucharu Świata odbywają się w Uzbekistanie.

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