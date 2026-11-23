Dyrektor generalny Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej Rafael Grossi mianował rosyjskiego urzędnika Aleksieja Ferapontowa swoim zastępcą i szefem Departamentu Energii Jądrowej. Decyzja została podjęta pomimo sprzeciwu Ukrainy, szeregu krajów zachodnich oraz apeli organizacji międzynarodowych.

Sam Grossi twierdził, że kierował się rzekomo profesjonalizmem Ferapontowa, a narodowość pracownika jest dla niego bez znaczenia.

Ferapontow rozpocznie pracę na nowym stanowisku na początku 2027 roku. Będzie odpowiedzialny za współpracę międzynarodową oraz wsparcie technologiczne w zakresie pokojowej energetyki jądrowej.

Zastępca stałego przedstawiciela Federacji Rosyjskiej przy organizacjach międzynarodowych w Wiedniu, Roman Ustinow, w komentarzu dla rosyjskiej państwowej agencji propagandowej TASS stwierdził, że Departament Energii Jądrowej MAEA od momentu powstania organizacji kierowany był przez przedstawicieli ZSRR i Rosji.

Według Ustynowa przeciwko mianowaniu Ferapontowa sprzeciwiali się nie tylko przedstawiciele Ukrainy, ale także niektórzy zachodni członkowie Rady Zarządzającej MAEA. Zaznaczył, że Grossi podjął decyzję pomimo wywieranej presji.

Wcześniej Ministerstwo Energii potępiło plany MAEA dotyczące mianowania na wysokie stanowisko Rosjanina objętego sankcjami.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Ukrainy sprzeciwiło się ewentualnej nominacji Rosjanina Aleksieja Ferapontowa na stanowisko zastępcy dyrektora generalnego Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej (MAEA). Strona ukraińska uważa taką decyzję kadrową za niedopuszczalną ze względu na udział tego urzędnika w działaniach rosyjskich struktur państwowych mających na celu legitymizację okupacji elektrowni jądrowej w Zaporożu.

Przypomnijmy, że dyrektor generalny rosyjskiej korporacji państwowej „Rosatom” Aleksiej Lichaczow oraz dyrektor generalny MAEA Rafael Grossi omówili kwestię bezpieczeństwa elektrowni jądrowej w Zaporożu w Wiedniu w Austrii. Spotkanie odbyło się przy okazji Konferencji Generalnej MAEA.

Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej (MAEA) wyśle misje do 19 podstacji elektrycznych, które mają kluczowe znaczenie dla funkcjonowania ukraińskich elektrowni jądrowych.

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