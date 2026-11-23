国际原子能机构总干事拉斐尔·格罗西任命俄罗斯官员阿列克谢·费拉庞托夫为其副手兼核能司司长。 尽管乌克兰、一些西方国家以及国际组织均表示反对并呼吁不要这样做，该决定仍被通过。

格罗西本人声称，此举是基于费拉庞托夫的专业能力，而他对该官员的国籍并不在意。

费拉庞托夫将于2027年初履新。他将负责和平核能领域的国际合作与技术支持工作。

俄罗斯常驻维也纳国际组织代表团副代表罗曼·乌斯蒂诺夫在接受俄罗斯国家宣传机构塔斯社采访时表示，自国际原子能机构成立以来，其核能司一直由苏联和俄罗斯的代表领导。

据乌斯蒂诺夫称，反对任命费拉庞托夫的不仅有乌克兰代表，还有原子能机构理事会中的一些西方成员。他指出，尽管面临压力，格罗西仍做出了这一决定。

此前，乌克兰能源部曾谴责国际原子能机构计划任命一名受制裁的俄罗斯人担任高级职位。

乌克兰外交部反对可能任命俄罗斯人阿列克谢·费拉庞托夫担任国际原子能机构（IAEA）副总干事一职。 乌克兰方面认为，鉴于该官员参与了俄罗斯国家机构旨在为占领扎波罗热核电站行为正名的一系列行动，此项人事决定是不可接受的。

需要指出的是，俄罗斯国家原子能公司（Rosatom）总干事阿列克谢·利哈乔夫与国际原子能机构总干事拉斐尔·格罗西在奥地利维也纳就扎波罗热核电站的安全问题进行了讨论。 此次会晤是在国际原子能机构大会期间举行的。

国际原子能机构（IAEA）将向19个对乌克兰核电站运行至关重要的变电站派遣考察团。

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