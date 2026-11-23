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Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі призначив російського чиновника Олексія Ферапонтова своїм заступником і керівником Департаменту ядерної енергетики. Рішення ухвалили попри заперечення України, низки західних країн і заклики міжнародних організацій.

Сам Гроссі стверджував, що, мовляв, спирався на професіоналізм Ферапонтова, а щодо національності працівника йому байдуже.

Ферапонтов почне роботу на новій посаді на початку 2027 року. Він відповідатиме за міжнародне співробітництво та технологічну підтримку мирної атомної енергетики.

Заступник постійного представника РФ при міжнародних організаціях у Відні Роман Устинов у коментарі російському державному пропагандистському агентству ТАСС заявив, що Департамент ядерної енергетики МАГАТЕ з моменту заснування організації очолювали представники СРСР і Росії.

За словами Устинова, проти призначення Ферапонтова виступали не лише українські представники, а й деякі західні члени Ради керуючих МАГАТЕ. Він зазначив, що Гроссі ухвалив рішення, незважаючи на чинений тиск.

Раніше Міненерго засудило плани МАГАТЕ призначити на топпосаду підсанкційного росіянина.

Міністерство закордонних справ України виступило проти можливого призначення росіянина Олексія Ферапонтова заступником генерального директора Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ). Українська сторона вважає таке кадрове рішення неприйнятним через причетність посадовця до дій російських державних структур, спрямованих на легітимізацію окупації Запорізької АЕС.

Нагадаємо, генеральний директор російської держкорпорації «Росатом» Олексій Ліхачов і генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі обговорили безпеку Запорізької атомної електростанції у Відні, Австрія. Зустріч відбулася на полях Генеральної конференції МАГАТЕ.

Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) направить місії на 19 електричних підстанцій, критично важливих для роботи українських атомних електростанцій.

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