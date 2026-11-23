У Польщі російські фігуристи Єкатерина Міронова та Євгеній Устенко не візьмуть участі в турнірі ISU Challenger Series PGE Warsaw Cup 2026 у Варшаві. Як повідомляє Interia Sport, рішення ухвалило Міністерство спорту і туризму Польщі.

Заявки нейтральних спортсменів відкликали

21 листопада Польський союз фігурного катання заявив, що отримав інформацію про відкликання заявок спортсменів і тренерів із Росії, поданих у нейтральному статусі AIN. Міронова та Устенко були заявлені для участі в змаганнях.

Міністерство спорту і туризму Польщі також дотримується позиції, за якою до завершення збройної агресії проти України спортсмени, які представляють Росію або Білорусь під прапором, гербом чи іншою державною символікою, не можуть брати участь у змаганнях, що проводяться в Польщі. Такий підхід, за даними видання, не залежить від вікової категорії чи рівня змагань.

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Реакція тренерки

Тренерка спортсменів Олена Соколова заявила, що дізналася про рішення у п’ятницю ввечері та була вкрай розчарована. За її словами, спортивна федерація Росії намагається вести переговори, а фігуристи продовжуватимуть підготовку до чемпіонату Росії.

PGE Warsaw Cup 2026 триватиме у Варшаві з 25 до 29 листопада. Серед учасників змагань має виступити польська фігуристка Єкатерина Куракова.

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