RC Lens із польським футболістом Міхалом Скорасем у складі програв у Німеччині РБ Лейпциг з рахунком 1:3 у матчі п’ятого туру Ліги чемпіонів. Як повідомляє Interia Sport, Скорась розпочав зустріч на лаві запасних і вийшов на поле на 73-й хвилині, замінивши Сауда Абдулхаміда.

Два голи за дев’ять хвилин

Господарі повели 2:0 вже на дев’ятій хвилині. Давід Раум забив на шостій хвилині, а Антоніо Нуса відзначився на дев’ятій. У складі Lens на 58-й хвилині забив Маттьє Удоль, але в компенсований час Нуса оформив дубль і встановив остаточний рахунок.

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Оцінки французьких медіа

Скорась отримав жовту картку на 79-й хвилині за фол на Крістофері Нкунку. Французький портал Foot Mercato зазначив, що поляк припустився втрати м’яча в епізоді, який призвів до третього голу РБ Лейпциг. Maxifoot також звернув увагу на цю втрату м’яча.

За 17 хвилин на полі Скорась виконав дев’ять передач, тричі втратив м’яч, а також зробив одне перехоплення та одне вибивання. Sofascore оцінив його виступ у 6,6 бала. Це був 15-й матч футболіста за Lens у всіх турнірах цього сезону, в яких він записав до активу одну результативну передачу. Після п’ятого туру французький клуб посідав 33-тє місце в таблиці Ліги чемпіонів.

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