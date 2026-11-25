RC Lens z polskim piłkarzem Michałem Skórasiem w składzie przegrało w Niemczech z RB Lipsk 1:3 w meczu piątej kolejki Ligi Mistrzów. Jak informuje Interia Sport, Skóraś rozpoczął spotkanie na ławce rezerwowych i wszedł na boisko w 73. minucie, zastępując Sauda Abdulhamida.

Dwa gole w dziewięć minut

Gospodarze prowadzili już 2:0 w dziewiątej minucie. David Raum zdobył bramkę w szóstej minucie, a Antonio Nusa trafił w dziewiątej. Dla Lens w 58. minucie gola strzelił Matthieu Udol, jednak w doliczonym czasie gry Nusa skompletował dublet i ustalił wynik końcowy.

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Oceny francuskich mediów

Skóraś otrzymał żółtą kartkę w 79. minucie za faul na Christopherze Nkunku. Francuski portal Foot Mercato zaznaczył, że Polak stracił piłkę w akcji, która doprowadziła do trzeciego gola RB Lipsk. Maxifoot również zwrócił uwagę na tę stratę piłki.

W ciągu 17 minut na boisku Skóraś wykonał dziewięć podań, trzykrotnie stracił piłkę, a także zanotował jeden przechwyt i jedno wybicie. Sofascore ocenił jego występ na 6,6. Był to 15. mecz piłkarza w barwach Lens we wszystkich rozgrywkach w tym sezonie, w których zanotował jedną asystę. Po piątej kolejce francuski klub zajmował 33. miejsce w tabeli Ligi Mistrzów.

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