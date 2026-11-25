Według Fundacji Walki z Korupcją (FBK) rząd Serbii w lipcu 2025 roku przyznał obywatelstwo 19-letniemu Alemu Kadyrowowi, synowi przywódcy Czeczenii Ramzana Kadyrowa. Informuje o tym RMF24, powołując się na bałkańską redakcję Radia Wolna Europa/Radia Swoboda.

Paszport na nazwisko Musajew

Według Fundacji serbski paszport został wydany na nazwisko Ali Ramzanowicz Musajew. Decyzję serbskiego rządu opublikowano w oficjalnym dzienniku. W dokumencie jako imię ojca nowego obywatela wskazano Ramzana, a pozostałe podane dane, z wyjątkiem nazwiska, odpowiadają informacjom o Alem Kadyrowie — oświadczyła Fundacja.

Niezależne rosyjskie wydanie Agentstwo podało, że Ali Kadyrow wcześniej oficjalnie zmienił w Czeczenii nazwisko na Musajew. Fundacja twierdzi również, że pod tym nazwiskiem za granicę podróżowali inni członkowie rodziny Ramzana Kadyrowa — dwóch synów, córka i żona.

Podróże i ruch bezwizowy

Według oceny Fundacji Ali Kadyrow ponad 100 razy wyjeżdżał za granicę pod nazwiskiem Musajew. Organizacja oświadczyła, że niemal zawsze korzystał z prywatnych samolotów, a najczęstszym kierunkiem był Dubaj.

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Serbski paszport daje prawo do krótkoterminowych podróży bezwizowych do państw strefy Schengen. Serbia ma status kraju kandydującego do UE, ale nie jest członkiem ani Unii Europejskiej, ani strefy Schengen.

W październiku UE wezwała Serbię do zaprzestania przyspieszonego lub uproszczonego przyznawania obywatelstwa obywatelom państw, które zdaniem bloku mogą stwarzać zagrożenia dla bezpieczeństwa lub ryzyko nielegalnej migracji. Wśród takich państw wymieniano Rosję. Według Radia Wolna Europa/Radia Swoboda od początku pełnoskalowej inwazji Federacji Rosyjskiej — państwa-agresora — na Ukrainę w lutym 2022 roku ponad 300 obywateli Rosji otrzymało serbskie obywatelstwo w przyspieszonej procedurze na podstawie decyzji rządu.

Fundacja zwróciła się do władz Serbii z apelem o cofnięcie obywatelstwa, które według organizacji przyznano synowi Kadyrowa.

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