据反腐败基金会（FBK）称，塞尔维亚政府于2025年7月向19岁的阿里·卡德罗夫——车臣领导人拉姆赞·卡德罗夫之子——授予了公民身份。RMF24报道称，消息援引自由欧洲电台/自由电台巴尔干语编辑部。

以穆萨耶夫姓氏取得的护照

据该基金会说，塞尔维亚护照签发给了名为阿里·拉姆扎诺维奇·穆萨耶夫的人。塞尔维亚政府的决定已在官方公报上公布。该文件将新公民的父亲名字列为拉姆赞，而除姓氏外，所列的其他信息均与阿里·卡德罗夫的信息相符，该基金会表示。

俄罗斯独立媒体《Agentstvo》报道称，阿里·卡德罗夫此前已在车臣正式将姓氏改为穆萨耶夫。该基金会还称，拉姆赞·卡德罗夫家族的其他成员——两名儿子、一名女儿和妻子——也曾以该姓氏出国旅行。

旅行与免签制度

该基金会估计，阿里·卡德罗夫以穆萨耶夫这一姓氏出境超过100次。该组织表示，他几乎总是乘坐私人飞机，最常前往的目的地是迪拜。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

塞尔维亚护照持有人可免签短期前往申根区国家。塞尔维亚是欧盟候选国，但既不是欧盟成员国，也不是申根区成员。

10月，欧盟呼吁塞尔维亚停止向欧盟认为可能带来安全或非法移民风险的国家公民加速或简化授予公民身份。这些国家中包括俄罗斯。根据自由欧洲电台/自由电台的数据，自2022年2月俄罗斯联邦——侵略国——对乌克兰发动全面入侵以来，超过300名俄罗斯公民根据政府决定通过加速程序获得了塞尔维亚公民身份。

该基金会呼吁塞尔维亚当局撤销据该组织称授予卡德罗夫之子的公民身份。

关注我们在