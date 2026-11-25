Правительство Сербии в июле 2025 года, по данным Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), предоставило гражданство 19-летнему Али Кадырову — сыну лидера Чечни Рамзана Кадырова. Об этом сообщает RMF24 со ссылкой на балканскую редакцию Радио Свобода.

Паспорт на фамилию Мусаев

По версии Фонда, сербский паспорт был выдан на имя Али Рамзановича Мусаева. Решение сербского правительства опубликовали в официальном вестнике. В документе именем отца нового гражданина указано Рамзан, а другие приведенные данные, кроме фамилии, соответствуют сведениям об Али Кадырове, заявили в Фонде.

Независимое российское издание «Агентство» сообщило, что Али Кадыров ранее официально сменил фамилию в Чечне на Мусаев. Фонд также утверждает, что под этой фамилией за границу путешествовали и другие члены семьи Рамзана Кадырова — двое сыновей, дочь и жена.

Поездки и безвизовый режим

По оценке Фонда, Али Кадыров более 100 раз выезжал за границу под фамилией Мусаев. В организации заявили, что он почти всегда пользовался частными самолетами, а самым частым направлением был Дубай.

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Сербский паспорт дает право на безвизовые краткосрочные поездки в страны Шенгенской зоны. Сербия имеет статус кандидата на вступление в ЕС, однако не является членом ни Евросоюза, ни Шенгенской зоны.

В октябре ЕС призвал Сербию прекратить ускоренное или упрощенное предоставление гражданства гражданам государств, которые, по мнению блока, могут создавать риски для безопасности или нелегальной миграции. Среди таких стран называли Россию. По данным Радио Свобода, после начала полномасштабного вторжения Российской Федерации — государства-агрессора — в Украину в феврале 2022 года более 300 граждан России получили сербское гражданство по ускоренной процедуре на основании правительственных решений.

Фонд обратился к властям Сербии с призывом отменить гражданство, которое, по утверждению организации, было предоставлено сыну Кадырова.

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