W Londynie, w Wielkiej Brytanii, Arsenal zremisował 1:1 z Borussią Dortmund w meczu piątej kolejki Ligi Mistrzów. Londyński klub objął prowadzenie w pierwszej połowie, jednak goście wyrównali po przerwie.

Gole w obu połowach

Jak podaje Interia Sport, wynik w 10. minucie otworzył Viktor Gyökeres. Napastnik Arsenalu oddał mocny strzał zza pola karnego po podaniu Noniego Madueke.

Przed przerwą gospodarze kontrolowali grę. Prowadzili z rywalami 3:0 pod względem celnych strzałów, ale nie zdobyli drugiej bramki.

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Odpowiedź gości

W 53. minucie Borussia doprowadziła do remisu. Jovan Ghadou przebiegł z piłką kilkadziesiąt metrów i podał do Maximiliana Beiera, który uderzył w bliższy róg bramki.

W końcowej części spotkania Arsenal aktywniej atakował w poszukiwaniu zwycięskiego gola, podczas gdy drużyna z Dortmundu częściej broniła się. Wynik nie zmienił się jednak do ostatniego gwizdka.

Po remisie Arsenal ma 11 punktów, a Borussia — 10. Obie drużyny rozegrają jeszcze po trzy mecze w fazie ligowej. W następnej kolejce londyńczycy podejmą Real, a klub z Dortmundu zagra u siebie z Interem.

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