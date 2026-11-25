В Лондоне, Великобритания, «Арсенал» сыграл вничью 1:1 с дортмундской «Боруссией» в матче пятого тура Лиги чемпионов. Лондонский клуб вышел вперед в первом тайме, однако гости после перерыва сравняли счет.

Голы в обоих таймах

Как сообщает Interia Sport, счет на 10-й минуте открыл Виктор Дьёкереш. Форвард «Арсенала» нанес сильный удар из-за пределов штрафной площади после передачи Нони Мадуэке.

До перерыва хозяева контролировали игру. По количеству ударов в створ ворот они превосходили соперника со счетом 3:0, но второй мяч не забили.

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Ответ гостей

На 53-й минуте «Боруссия» восстановила равновесие. Жован Гаду прошел с мячом несколько десятков метров и отдал передачу Максимилиану Байеру, который пробил в ближний угол ворот.

В заключительной части встречи «Арсенал» активнее атаковал в поисках победного гола, тогда как дортмундцы больше действовали в обороне. Однако счет до финального свистка не изменился.

После ничьей у «Арсенала» 11 очков, а у «Боруссии» — 10. Команды проведут еще по три матча на этапе лиги. В следующем туре лондонцы примут «Реал», а клуб из Дортмунда дома сыграет с «Интером».

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