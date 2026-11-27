27 ноября 2026 года Главное управление разведки Украины заявило, что Россия пытается усилить своё влияние на страны Африки с помощью энергетических проектов. Основную ставку Кремль делает на атомную энергетику, ведь сотрудничество в этой сфере может на десятилетия привязать государства к российским технологиям и ядерному топливу. Среди ключевых направлений — строительство АЭС в Египте, создание систем накопления энергии и продвижение плавучих атомных энергоблоков.

По оценке ведомства, Москва использует энергетические проекты не только для получения прибыли, но и как способ закрепиться в регионе и получить дополнительные рычаги влияния на местные власти.

В разведке считают, что Россия стремится сформировать круг государств, которые будут зависеть от Кремля в вопросах энергетики. Такая зависимость может влиять не только на работу электростанций, но и на внешнюю политику этих стран.

Росатом расширяет сотрудничество с Египтом

Одно из главных направлений российской энергетической экспансии — Египет. В ходе конференции Egypt Energy 2026 российская государственная корпорация «Росатом» подписала соглашение с местной технологической компанией. Оно предусматривает организацию монтажа систем накопления энергии непосредственно на территории Египта. Такие системы используются для хранения электроэнергии и её последующей поставки потребителям. Они могут помогать балансировать нагрузку на энергосеть, в частности при нестабильном производстве электроэнергии из возобновляемых источников.

В ГУР отмечают, что Москва рассчитывает благодаря этому соглашению укрепить позиции на египетском энергетическом рынке. Кроме того, Египет может стать площадкой для продвижения российских технологий в других странах Африки. Еще одна возможная цель, на которую указывает разведка, — создание условий для обхода западных санкций. Параллельно стороны обсудили строительство атомной электростанции «Эль-Дабаа». Это один из крупнейших российских атомных проектов на африканском континенте. Основные соглашения по его реализации заключались ещё в 2015–2017 годах.

Проект предусматривает строительство четырёх энергоблоков с реакторами российского типа ВВЭР-1200. АЭС должна стать важной частью энергетической системы Египта. Для России это также возможность надолго закрепиться на рынке страны за счет поставок оборудования, технологий и услуг по обслуживанию станции.

Россия продвигает плавучие атомные электростанции

Еще одно направление, интересующее Москву, — плавучий атомный энергоблок «ПЭБ-100» мощностью 100 МВт. Речь идет об энергетической установке, размещенной на специальном плавучем объекте. Ее можно использовать для производства электроэнергии и обеспечения энергией отдаленных территорий или промышленных объектов.

Для стран с недостаточно развитой энергетической инфраструктурой такие решения могут казаться привлекательными. Они позволяют получать электроэнергию без строительства крупной атомной станции на суше. В то же время технология требует специального обслуживания, подготовленных специалистов и постоянного контроля за ядерной безопасностью.

Именно в этом ГУР видит один из главных рисков сотрудничества с Россией. По оценке разведки, обслуживание ядерного топлива в рамках таких проектов будет сосредоточено на территории РФ. То есть страны, которые будут использовать российские атомные технологии, могут зависеть от Москвы не только во время строительства объектов, но и на протяжении всего периода их эксплуатации.

В такой ситуации Россия получает возможность влиять на энергетическую безопасность партнеров. Если поставки топлива, техническое обслуживание и работа с отходами зависят от одного поставщика, сменить его будет сложно и дорого. Это создает долгосрочные риски для государств, выбирающих российские технологии.

Кремль готовит специалистов для атомной отрасли

Россия также вкладывает средства в подготовку кадров для атомной энергетики. По данным ГУР, в российских высших учебных заведениях сейчас обучаются около 400 студентов из более чем 20 африканских стран. Это ещё один способ закрепить своё присутствие в регионе. Студенты получают образование по российским программам, знакомятся с местными технологиями и стандартами. По окончании обучения часть из них может работать на энергетических объектах в своих странах.

Таким образом, Москва формирует не только техническую, но и кадровую зависимость. Если страна использует российское оборудование, топливо и стандарты, ей нужны специалисты, умеющие с этим работать. Подготовка таких специалистов в России может усиливать её влияние на местную энергетическую отрасль. В ГУР считают, что все эти шаги являются частью более широкой стратегии Кремля. Ее цель — укрепить российские позиции в Африке и получить дополнительные рычаги влияния на государства континента.

Россия привлекает африканцев и к военному производству

Интерес Москвы к Африке не ограничивается энергетикой. Россия также ищет на континенте работников для своего военно-промышленного комплекса и людей, которых можно привлечь к войне против Украины. В частности, в ноябре 2026 года РБК-Украина опубликовало материал о расследовании Украинского центра безопасности и сотрудничества и Fox News. В нём речь идёт о сети, которая вербует женщин из разных африканских стран для работы на заводе по производству ударных беспилотников «Герань» в особой экономической зоне «Алабуга» в России.

По данным расследования, женщинам предлагают переезд и работу под видом образовательно-трудовой программы «Алабуга Старт». Сначала им рассказывают об обучении, гражданских профессиях и возможностях трудоустройства. Однако после приезда завербованные попадают на производство беспилотников, которые Россия использует для ударов по Украине. В сети, по данным УЦБС, фигурируют гражданки Уганды, Эфиопии, Замбии, Зимбабве, Танзании, Кении, Гамбии, Демократической Республики Конго и других стран. Эксперт центра Соломия Хома пояснила, что такая схема помогает России преодолевать нехватку работников на предприятиях военно-промышленного комплекса.

Кроме того, Москва продолжает искать граждан африканских государств для участия в боевых действиях против Украины. По сообщениям украинских и западных СМИ, российские вербовщики предлагают иностранцам работу и высокие выплаты, но часть завербованных в итоге оказывается на фронте. Таким образом, сотрудничество России с африканскими странами охватывает сразу несколько направлений — от атомной энергетики и подготовки специалистов до производства оружия и вербовки людей. Украинская разведка рассматривает эти процессы как части одной стратегии, с помощью которой Кремль стремится усилить своё влияние на континенте. Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

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