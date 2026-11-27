Румыния призывает страны НАТО совместно противодействовать гибридным атакам, которые связывают с Россией. Бухарест предлагает союзникам не только обмениваться информацией о таких инцидентах, но и совместно выяснять, стоят ли за ними одни и те же силы.

Никулеску подчеркнул, что до сих пор противодействие гибридным угрозам в основном оставалось делом отдельных государств. Однако, по его мнению, этого уже недостаточно: странам НАТО необходимо действовать согласованно и видеть полную картину происходящего. «До сих пор это было вопросом национальной компетенции в рамках ЕС и НАТО», — сказал министр.

Он пояснил, что союзникам важно не просто фиксировать отдельные атаки, но и искать между ними возможную связь. В частности, выяснить, могут ли за инцидентами в разных странах стоять одни и те же организаторы. «Нам нужна, по крайней мере, общая картина ситуации, и мы должны систематически искать связи. Стоят ли одни и те же субъекты за атаками в Германии, Эстонии или Румынии?» — отметил Никулеску.

В НАТО нет единой позиции

По словам румынского министра, часть союзников поддерживает идею сделать защиту от гибридных угроз одним из практических направлений работы НАТО. Это означало бы более тесную координацию, совместный анализ инцидентов и согласованные ответные действия. Однако не все страны Альянса согласны с таким подходом. Некоторые опасаются, что более активное участие НАТО в противодействии гибридным атакам может обострить отношения с Россией.

Таким образом, среди союзников продолжается дискуссия о том, как далеко НАТО должно заходить в ответе на такие угрозы. Румыния же настаивает, что без совместной оценки ситуации и координации государствам будет сложнее понять масштаб проблемы и эффективно реагировать.

Румыния предупреждает об угрозах в Чёрном море

Отдельно Никулеску обвинил Москву в стремлении установить единоличный контроль над Черным морем. По его словам, Россия хотела бы вытеснить оттуда другие государства, однако этот регион остается общим пространством для нескольких стран. «Они хотят, чтобы там больше никого не было. Но мы там есть: Румыния, Болгария, Турция, Украина и другие страны. У нас есть право на самооборону, а также право на мир», — заявил глава румынского МИД.

Он назвал Чёрное море уязвимым местом европейской безопасности. По словам министра, в этом регионе происходит особенно много инцидентов, которые Румыния связывает с Россией. Среди них — атаки беспилотников, морские мины и нападения на торговые суда. Никулеску подчеркнул, что подобной концентрации таких случаев, по его оценке, нет в других частях Европы. «Нигде больше в Европе мы не сталкиваемся с таким количеством инцидентов, которые мы связываем с Россией: атаки беспилотников, морские мины, нападения на торговые суда», — сказал он.

Заявление Румынии прозвучало на фоне дискуссий о безопасности Черноморского региона и защите стран НАТО от гибридных угроз. Бухарест настаивает, что такие инциденты не следует рассматривать отдельно друг от друга: союзникам необходимо обмениваться данными, устанавливать возможные связи между атаками и договариваться о совместном ответе. Об этом пишет dpa.

Вечером 26 ноября в Румынии подняли в воздух два истребителя F-18 из-за возможного появления российских беспилотников вблизи границы с Украиной. Жителей северной части уезда Тулча предупредили об угрозе нарушения воздушного пространства страны и разослали уведомления через систему RO-Alert. Однако фактического вторжения дронов в воздушное пространство Румынии не зафиксировали.

В то же время в Министерстве обороны Румынии подчеркнули, что непосредственного вторжения в воздушное пространство страны не было. После проверки ситуации воздушную тревогу отменили примерно через 30 минут. Таким образом, истребители были задействованы для контроля ситуации вблизи границы, но подтвержденного вторжения в воздушное пространство Румынии зафиксировано не было. Об этом сообщает Министерство национальной обороны.

Бывший министр обороны Румынии Раду Мируце заявил, что 20 августа 2026 года Россия — государство-агрессор — объявила об ограничении полётов над районом Чёрного моря вскоре после того, как он приказал румынским истребителям F-16 атаковать морской дрон со взрывчаткой вблизи газового проекта Neptun Deep.

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