Увечері 26 листопада в Румунії підняли в повітря два винищувачі F-18 через можливу появу російських безпілотників поблизу кордону з Україною. Жителів північної частини повіту Тулча попередили про загрозу порушення повітряного простору країни та надіслали повідомлення через систему RO-Alert. Однак фактичного вторгнення дронів у повітряний простір Румунії не зафіксували.

Як повідомляє Міністерство національної оборони Румунії, радіолокаційні системи виявили повітряну ціль на схід від українського міста Вилкове, неподалік румунського кордону. Після цього військові посилили спостереження за ситуацією. Для перевірки повітряної обстановки в район направили два винищувачі F-18 Повітряно-космічних сил Іспанії. На той момент літаки вже перебували в повітрі та виконували навчальний політ.

Жителів попередили через RO-Alert

Через можливу загрозу безпілотників мешканцям північної частини повіту Тулча надіслали попередження через систему RO-Alert. У повідомленні людей поінформували про ризик порушення повітряного простору Румунії дронами. Такі сповіщення дають змогу швидко попередити населення про потенційну небезпеку. Жителів регіону закликали звернути увагу на повідомлення та дотримуватися рекомендацій служб.

Водночас у Міністерстві оборони Румунії наголосили, що безпосереднього вторгнення в повітряний простір країни не було. Після перевірки ситуації повітряну тривогу скасували приблизно через 30 хвилин. Таким чином, винищувачі залучили для контролю ситуації поблизу кордону, але підтвердженого порушення повітряного простору Румунії не зафіксували. Про це повідомляє Міністерство національної оборони.

Колишній міністр оборони Румунії Раду Міруце заявив, що 20 серпня 2026 року Росія — держава-агресор — оголосила обмеження польотів над районом Чорного моря невдовзі після того, як він наказав румунським винищувачам F-16 атакувати морський дрон із вибухівкою поблизу газового проєкту Neptun Deep.

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