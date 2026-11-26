Вечером 26 ноября в Румынии подняли в воздух два истребителя F-18 из-за возможного появления российских беспилотников вблизи границы с Украиной. Жителей северной части уезда Тулча предупредили об угрозе нарушения воздушного пространства страны и разослали уведомления через систему RO-Alert. Однако фактического вторжения дронов в воздушное пространство Румынии зафиксировано не было.

Как сообщает Министерство национальной обороны Румынии, радиолокационные системы обнаружили воздушную цель к востоку от украинского города Вилково, недалеко от румынской границы. После этого военные усилили наблюдение за ситуацией. Для проверки воздушной обстановки в район направили два истребителя F-18 Воздушно-космических сил Испании. На тот момент самолеты уже находились в воздухе и выполняли учебный полет.

Жителей предупредили через RO-Alert

Из-за возможной угрозы со стороны беспилотников жителям северной части уезда Тулча разослали предупреждение через систему RO-Alert. В сообщении людей проинформировали о риске нарушения воздушного пространства Румынии дронами. Такие оповещения позволяют быстро предупредить население о потенциальной опасности. Жителей региона призвали обратить внимание на сообщение и следовать рекомендациям служб.

В то же время в Министерстве обороны Румынии подчеркнули, что непосредственного вторжения в воздушное пространство страны не было. После проверки ситуации воздушную тревогу отменили примерно через 30 минут. Таким образом, истребители были задействованы для контроля ситуации вблизи границы, но подтвержденного нарушения воздушного пространства Румынии зафиксировано не было. Об этом сообщает Министерство национальной обороны.

Бывший министр обороны Румынии Раду Мируце заявил, что 20 августа 2026 года Россия — государство-агрессор — объявила об ограничении полётов над районом Чёрного моря вскоре после того, как он приказал румынским истребителям F-16 атаковать морской дрон с взрывчаткой вблизи газового проекта Neptun Deep.

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