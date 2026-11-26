В польском Ополе волейболистки UNI Opole обыграли французский Volley Mulhouse Alsace со счётом 3:0 в первом для клуба матче Лиги чемпионов. Встреча стартового тура группы A завершилась со счётом по сетам 29:27, 25:19 и 25:22. Об этом сообщает Interia Sport.

UNI Opole был основан в 2016 году. В прошлом сезоне команда впервые завоевала бронзовые медали польской женской TAURON Liga, благодаря чему дебютировала в Лиге чемпионов.

Напряжённый первый сет

Первую партию хозяйки выиграли только на больше-меньше. В конце сета UNI Opole вёл 20:19, однако соперницы ответили тремя успешными розыгрышами подряд и позднее первыми добрались до сетбола после блока на атаке Натальи Кехер. В итоге решающий розыгрыш принёс польской команде победу 29:27, а ключевую роль в нём сыграла запасная игрок Ига Кемпа.

В стартовом составе UNI Opole из-за небольшой травмы Адрианы Павлик сыграла 19-летняя доигровщица Дария Вечорек. В первом сете она набрала шесть очков. Опытная 39-летняя диагональная Катажина Зарослиньская-Круль также набрала шесть очков в стартовой партии.

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Преимущество хозяек в двух следующих сетах

В начале второго сета серия подач Вечорек помогла команде из Ополе повести 8:5. После очередного очка на блоке преимущество выросло до 12:6, а партия завершилась со счётом 25:19. Самой результативной для UNI Opole в этом сете стала Вася Филипович, набравшая пять очков.

В третьей партии польская команда вела 12:7 и 20:13, хотя в концовке французский клуб сократил отставание до одного очка — 23:22. Хозяйки удержали преимущество и завершили матч победой 25:22.

В следующем туре UNI Opole сыграет против бельгийского Asterix Avo Beveren. В другом матче группы A турецкий VakifBank İstanbul обыграл бельгийский клуб со счётом 3:0.

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