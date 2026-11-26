Польский волейболист Бартош Курек набрал 25 очков в матче японской лиги, в котором его Tokyo Great Bears победил Nippon Steel Sakai Blazers со счетом 3:2. Поединок состоялся в Вакаяма и завершился тай-брейком — 15:13 в пользу команды из Токио.

Камбэк после двух проигранных сетов

Tokyo Great Bears уступил в первых двух партиях — 23:25 и 21:25. Однако гости сравняли счет, выиграв третий сет 25:20 и четвертый — 25:22. В решающей партии команда Курека одержала победу с разницей в два очка.

Курек завершил очками более половины передач, адресованных ему в атаке, сообщает Interia Sport. Также на его счету девять действий в защите. Издание отмечает, что после матча польский игрок получил индивидуальную награду.

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Тренер отметил игру команды

Тренер Tokyo Great Bears Маурисио Паес заявил, что команда неудачно начала матч, но сумела отыграться и вернуть себе инициативу. По его словам, важным фактором стало качество подачи, которое команда улучшила по ходу игры, а также способность адаптироваться в сложных ситуациях.

Для Tokyo Great Bears эта победа стала завершением серии из двух поражений от JTEKT. В пятницу Tokyo Great Bears и Nippon Steel Sakai Blazers должны снова сыграть в Вакаяма.

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