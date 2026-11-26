Polski siatkarz Bartosz Kurek zdobył 25 punktów w meczu japońskiej ligi, w którym jego Tokyo Great Bears pokonało Nippon Steel Sakai Blazers 3:2. Spotkanie odbyło się w Wakayamie i zakończyło się tie-breakiem — 15:13 na korzyść drużyny z Tokio.

Powrót do gry po przegraniu dwóch setów

Tokyo Great Bears przegrało dwie pierwsze partie — 23:25 i 21:25. Goście wyrównali jednak stan meczu, wygrywając trzeciego seta 25:20, a czwartego — 25:22. W decydującej partii drużyna Kurka odniosła zwycięstwo różnicą dwóch punktów.

Kurek skończył punktowo ponad połowę wystaw skierowanych do niego w ataku, informuje Interia Sport. Na jego koncie znalazło się także dziewięć działań w obronie. Serwis zauważa, że po meczu polski zawodnik otrzymał indywidualne wyróżnienie.

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Trener docenił grę zespołu

Trener Tokyo Great Bears Mauricio Paes powiedział, że zespół źle rozpoczął mecz, ale zdołał odrobić straty i odzyskać inicjatywę. Według niego ważnym czynnikiem była jakość zagrywki, którą drużyna poprawiła w trakcie gry, a także zdolność do adaptacji w trudnych sytuacjach.

Dla Tokyo Great Bears to zwycięstwo zakończyło serię dwóch porażek z JTEKT. W piątek Tokyo Great Bears i Nippon Steel Sakai Blazers mają ponownie zagrać w Wakayamie.

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