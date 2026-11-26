Napięcie w regionie bałtyckim osiągnęło nowy szczyt. Tym razem Moskwa otwarcie mówi o ryzyku wojny w odpowiedzi na zamknięcie granic przez Estonię.

O podwyższeniu poziomu zagrożenia w tej części Europy świadczą: wzmożona aktywność rosyjskich służb specjalnych, zaostrzenie kontroli granicznej, incydenty morskie oraz naruszenia przez Rosję przestrzeni powietrznej krajów UE.



Symptomatyczna wydaje się również nowa fala oświadczeń zachodnich przywódców. Prezydent USA Donald Trump oraz sekretarz generalny NATO Mark Rutte dostrzegli zagrożenie rozszerzeniem rosyjskiej wojny poza granice Ukrainy i wezwali Kreml do powściągliwości.

Dlaczego niektórzy ukraińscy eksperci uważają, że Putin już podjął decyzję o ataku na kraje bałtyckie i wybiera jedynie dogodny moment, jak ten scenariusz wpłynie na integralność NATO oraz w jaki sposób kryzys w regionie bałtyckim wplata się w negocjacje pokojowe na Ukrainie – w artykule UA.News.



Zamknięcie granicy w Estonii i reakcja Moskwy



Czynnikiem wywołującym nową falę eskalacji stała się decyzja rządu Estonii o całkowitym zamknięciu wszystkich pięciu drogowych przejść granicznych z Rosją od 1 grudnia 2026 roku. Nie wyklucza się również, że kolejnym krokiem będzie zamknięcie kolejowego przejścia granicznego.

Kraj ogłosił ten krok po nocnym podpaleniu estońskiego przedsiębiorstwa zbrojeniowego Threod Systems, produkującego drony. Według danych Estońskiej Służby Bezpieczeństwa Wewnętrznego sabotaż zorganizowało rosyjskie GRU w nocy z 13 na 14 listopada. W rządzie oświadczono, że Rosja aktywnie stosuje taktykę zastraszania i eskaluje sytuację na różnych płaszczyznach. Jednak Estonia nie ulegnie presji, a zamknięcie granicy ograniczy możliwości Federacji Rosyjskiej w zakresie przeprowadzania akcji dywersyjnych i obchodzenia sankcji.



Reakcja Moskwy była natychmiastowa i agresywna. 25 listopada Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rosji określiło działania Tallina jako kolejną „antyrosyjską sztuczkę” i oświadczyło, że „takie prowokacyjne i niezwykle niebezpieczne działania balansują na granicy wywołania otwartej wojny z Rosją”.

Rosyjskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych oskarżyło również Estonię o rzekome udostępnianie przestrzeni powietrznej na potrzeby ataków ukraińskich dronów na północno-północno-zachodnie regiony Federacji Rosyjskiej oraz o próby zorganizowania „blokady morskiej” rosyjskich statków handlowych na Morzu Bałtyckim.

Na tle ostrej retoryki Kremla w samych krajach bałtyckich wywiązała się publiczna dyskusja na temat skuteczności jednostronnych ograniczeń. Premier Łotwy Andris Kulbergs 25 listopada nazwał decyzję Tallina o zamknięciu granicy dla transportu „błędem” i „bezsensownym posunięciem”, o ile nie przyłączą się do niej jednocześnie wszystkie trzy państwa bałtyckie. Szef łotewskiego rządu stwierdził, że pochopna decyzja Estonii wynika przede wszystkim z wewnętrznej atmosfery przedwyborczej w tym kraju.

W Rydze obawiają się, że zamknięcie estońskich przejść granicznych spowoduje jedynie przekierowanie strumieni transportu i pasażerów na granicę łotewsko-rosyjską. Obecnie rząd łotewski zlecił odpowiednim ministerstwom ocenę skutków oraz opracowanie czterech możliwych scenariuszy dalszych działań.



Kulisy dyplomacji w Europie Północnej i ryzyko konfliktu morskiego



Ryzyko bezpośredniego konfliktu między Moskwą a Zachodem na wodach Bałtyku okazało się tak wysokie, że wymagało pilnych, niepublicznych kontaktów. Według źródeł The Wall Street Journal, prezydent Finlandii Alexander Stubb i premier Norwegii Jonas Gar Støre miesiąc temu rozmawiali przez telefon z Władimirem Putinem właśnie po to, aby zapobiec zbrojnemu starciu na Morzu Bałtyckim.

Według informacji źródeł Kreml poważnie obawiał się wprowadzenia przez kraje NATO blokady morskiej Rosji na Morzu Bałtyckim. Aby dać do zrozumienia, że nie ma takich zamiarów, strona fińska i norweska najpierw skorzystały z nieformalnego kanału komunikacji za pośrednictwem rosyjskiego oligarchy bliskiego Kremlowi, a następnie przywódcy obu krajów osobiście zadzwonili do Putina.

Kruchość tej deeskalacji potwierdził incydent z 21 listopada, kiedy to we wschodniej części Zatoki Fińskiej drony zaatakowały rosyjski statek handlowy, po czym fińscy ratownicy musieli ugasić pożar i odholować statek poza granice swoich wód.



Stanowisko Waszyngtonu i NATO: między oświadczeniami Kushnera a Trumpa

Kryzys w regionie bałtyckim rozgrywa się na tle negocjacji dotyczących zakończenia wojny na Ukrainie i wygląda na narzędzie nacisku Kremla na europejskich sojuszników Ukrainy. Wrażenie to potęgują kontrowersyjne oświadczenia amerykańskich negocjatorów, które padły właśnie w ostatnich dniach.

26 listopada, czyli już następnego dnia po oświadczeniach Kremla o ryzyku „otwartej wojny z Rosją” w regionie bałtyckim, specjalny przedstawiciel prezydenta USA Donalda Trumpa, Jared Kushner, udzielił głośnego wywiadu niemieckiej grupie medialnej Axel Springer. W rozmowie tej nazwał rosyjskiego dyktatora Putina „arcymistrzem polityki” i „postacią historyczną”. https://cdn-cabinet.ua.news/uploads/images/sulzhenko/01-clashreport-2125680937962701030.mp4

Komentując przebieg rozmów w Abu Zabi oraz brak udziału w nich przedstawicieli Europy, stwierdził, że Putin postrzega działania i oświadczenia UE jako prowokacje oraz dążenie do zadania Rosji „strategicznej porażki”. Kushner określił również obawy państw europejskich dotyczące ewentualnej rosyjskiej agresji jako „bezpodstawne”, co spotkało się z ostrą krytyką ze strony europejskich dyplomatów.

Jednak sam Donald Trump w ostatnich dniach zaczął wykazywać większą powściągliwość wobec swojego rosyjskiego „przyjaciela” Władimira. Po zamkniętym spotkaniu z sekretarzem generalnym NATO Markiem Rutte w Mar-a-Lago 25 listopada wezwał Moskwę do deeskalacji. W końcowym wspólnym oświadczeniu Białego Domu i Sojuszu strony wprost wezwały Rosję do „powstrzymania się od wszelkich działań, które celowo lub niecelowo rozszerzają zasięg wojny” poza granice Ukrainy. Przywódcy USA i NATO podkreślili konieczność jak najszybszego pokojowego rozwiązania konfliktu oraz dalszego zwiększania wydatków obronnych państw członkowskich Sojuszu.

Oświadczenia graczy geopolitycznych oraz nasilenie wojowniczej retoryki ze strony Rosji wskazują, że region bałtycki stał się obecnie głównym obszarem tarć między Rosją a europejskimi sojusznikami Ukrainy. A każda hybrydowa dywersja lub incydent morski może sprowokować niekontrolowaną eskalację.

Co eksperci mówią o eskalacji wokół krajów bałtyckich

Sytuacja na froncie w Ukrainie nie zapowiada dla Putina żadnych znaczących sukcesów militarnych. Po wydarzeniach związanych z mostem krymskim i innych incydentach zaczyna narastać niezadowolenie nawet w społeczności zwolenników Putina – zwraca uwagę dyrektor Centrum Badań nad Problemami Społeczeństwa Obywatelskiego Witalij Kułik.



„Podpory reżimu” już mówią o błędach Putina i jego otoczenia. Nie może to nie niepokoić Kremla, ponieważ trzeba pokazywać osiągnięcia i zwycięstwa. Dlatego ograniczona operacja hybrydowa mająca na celu wywarcie presji na Europę mogłaby zostać pozytywnie odebrana przez rosyjskie społeczeństwo „Z” i przedstawiona przez Putina jako kolejne osiągnięcie. Uważam, że zagrożenie konfliktem zbrojnym w regionie bałtyckim jest całkiem prawdopodobne.

Jednocześnie ani NATO jako sojusz, ani Unia Europejska jako system instytucji nie są gotowe na pełną konfrontację hybrydową z Rosją, nie mówiąc już o bezpośrednim starciu zbrojnym. Może to doprowadzić do kryzysu. A ten kryzys może spowodować upadek Sojuszu lub podważyć sam fakt jego istnienia, ponieważ państwa członkowskie nie będą w stanie szybko i adekwatnie zareagować na rosyjskie prowokacje. Przynajmniej na to liczy Putin.

Uderzenie w najbardziej bezbronną i łatwą „zdobycz” może wywołać kryzys na wielką skalę. Pozwoliłoby to Kremlowi przejść od negocjacji z niekorzystnych dla siebie pozycji do dyskusji nad nowym systemem bezpieczeństwa europejskiego jako całości. W takim przypadku Ukraina będzie jedynie jednym z elementów tego procesu, a nie głównym zagadnieniem.

Dlatego radziłbym poważnie potraktować obecne zaostrzenie sytuacji. Nie można ignorować ani oświadczeń rosyjskich przedstawicieli, ani przygotowań wojskowych w tym rejonie. Mogą one świadczyć o gotowości Rosji do podjęcia hybrydowych prowokacji, których celem jest destabilizacja Unii Europejskiej i NATO.

Pytanie brzmi jedynie, kiedy to może nastąpić. Moim zdaniem taki scenariusz może zbiegać się z końcową fazą procesu wyborczego we Francji oraz początkiem nowego cyklu wyborczego w Niemczech. Stworzyłoby to perspektywę umocnienia się partii „Alternatywa dla Niemiec” (AfD) oraz pojawienia się innych sił populistycznych w Europie, opowiadających się za pojednaniem z Rosją, a nie za militarną konfrontacją z nią.

Myślę, że kraje europejskie i NATO rozumieją te zagrożenia. Dlatego najważniejsze pytanie brzmi dziś: czy instytucje europejskie są w stanie sformułować jasną, skoordynowaną i szybką odpowiedź na ewentualne działania Rosji”.



Iwan Us, ekspert Rady Polityki Zagranicznej „Ukraińska Pryzma”, ocenia ryzyko agresji Rosji wobec krajów bałtyckich w tej sytuacji jako dość wysokie – ponad 50%.

„Jeśli rozpatrywać prawdopodobieństwo jako 50 na 50, to uważam, że jest więcej „tak” niż „nie”. Już podczas przygotowań do pełnej inwazji na Ukrainę miałem wrażenie, że Rosja planowała do grudnia 2022 roku przywrócić Związek Radziecki. Jeśli przypomnieć sobie historię, ZSRR powstał pod koniec grudnia 1922 roku. Nie wykluczam, że Putin chciał go przywrócić przed setną rocznicą tej daty. Wtedy mu się to nie udało, ale to nie oznacza, że zrezygnował ze swoich planów.

Kraje bałtyckie są potrzebne Kremlowi, aby pokazać słabość Europy i NATO. Dlatego kraje te znajdują się w planach Putina.

Zwróćcie uwagę na wydarzenia ostatnich miesięcy. Po wyborach do Dumy Państwowej RF we wrześniu na granicy z Estonią wprowadzono godzinę policyjną. Nasuwa się pytanie: jeśli Rosja niczego nie planuje, po co jej godzina policyjna na granicy? Obserwujemy również coraz bardziej agresywną retorykę Moskwy wobec Estonii: te same argumenty, które pojawiały się przed rozpoczęciem wojny na pełną skalę przeciwko Ukrainie. Mówi się, że kraj ten zachowuje się niewłaściwie i stanowi zagrożenie dla Rosji” — twierdzi Iwan Us.

Politolog przypomina również o niedawnych incydentach z rosyjskimi rakietami X-101, które wleciały w przestrzeń powietrzną Polski. Już rano 26 listopada w światowych mediach pojawiła się wiadomość, że Rosja prowadzi ćwiczenia wojskowe w pobliżu granicy z Finlandią, która znajduje się niedaleko regionu bałtyckiego. Iwan Us podkreśla, że wszystko to razem tworzy niepokojący obraz sytuacji.

„Moim zdaniem plany agresji na kraje bałtyckie już istnieją. Decyzja o ich realizacji została być może nawet podjęta. Pytanie brzmi tylko, kiedy dokładnie Kreml zacznie działać” – uważa.

Jeśli chodzi o oświadczenia amerykańskich przedstawicieli, w szczególności Jareda Kushnera, politolog nie spieszy się z uznaniem ich za odzwierciedlenie rzeczywistej oceny przez Waszyngton zagrożeń dla Europy.

„Nie wykluczam, że prowadzi on taką grę, w której wypowiada się w sposób przyjemny dla Putina, aby domagać się wymiany jeńców. Aby nie zniweczyć porozumień dotyczących wymiany jeńców, osiągniętych w Abu Zabi. W końcu najważniejszą decyzją było wówczas przeprowadzenie największej wymiany. A ta jeszcze nie miała miejsca” – mówi politolog Iwan Us. „Być może specjalni przedstawiciele prezydenta USA, Steve Witkoff i Jared Kushner, wydają oświadczenia wyłącznie »na ucho Władimira Putina«. Nie należy tego traktować jako oficjalnej oceny sytuacji bezpieczeństwa w Europie przez Stany Zjednoczone. Nie można również wyciągać wniosku, że nie ma żadnych zagrożeń dla krajów europejskich, jak twierdzi Kushner.

Jeśli rzeczywiście tak uważa, może to stać się przedmiotem szczególnej uwagi w Kongresie USA. Po 3 stycznia, kiedy zmieni się skład Kongresu, Demokraci mogą zainicjować dochodzenie w sprawie działalności przedstawicieli administracji, w szczególności Witkofa i Kushnera. Już teraz bowiem słychać pytania: „Czy zajmują się oni biznesem, czy polityką zagraniczną USA? A jeśli to polityka zagraniczna, to dlaczego nie zajmują się tym profesjonaliści? Jeśli to biznes, to dlaczego wykorzystują swoje stanowiska służbowe do własnych interesów?

Te pytania będą i mogą wywołać poważne konsekwencje polityczne. Dlatego, gdy mówimy o Witkofie i Kushnerze jako przedstawicielach USA w negocjacjach z Rosją, warto wziąć pod uwagę, że już w marcu sytuacja może ulec zmianie, a na ich miejsce mogą wejść inni negocjatorzy. Będzie to zależało w szczególności od wniosków komisji kongresowych oraz presji politycznej wywieranej na administrację prezydenta. Donaldowi Trumpowi mogą powiedzieć: „Albo usuniesz kontrowersyjne osoby, albo my usuniemy ciebie. Wybór należy do ciebie”.

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