W Serbii reprezentacja Polski w piłce nożnej do lat 21 zagra na Euro 2027 w grupie A przeciwko gospodarzom turnieju, a także Anglii i Francji. Losowanie turnieju finałowego odbyło się 26 listopada w Belgradzie. Polską młodzieżową drużynę prowadzi Jerzy Brzęczek.

Polska w grupie A

Polacy znaleźli się w trzecim koszyku przed losowaniem. Według Interia Sport, reprezentacja Polski wywalczyła awans na kontynentalne mistrzostwa bez udziału w meczach barażowych. W trakcie kwalifikacji zespół przez długi czas nie poniósł porażki i między innymi pokonał Włochy na własnym boisku. W rewanżu Włosi zagrali lepiej i zapewnili sobie bezpośredni awans na turniej.

Po zakończeniu kwalifikacji polska drużyna rozegrała mecze towarzyskie, w których pokonała Serbię i Norwegię.

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Wszystkie grupy Euro 2027

Grupa A: Serbia, Polska, Anglia, Francja;

Grupa B: Albania, Hiszpania, Włochy, Finlandia;

Grupa C: Czechy, Portugalia, Grecja, Chorwacja;

Grupa D: Norwegia, Belgia, Niemcy, Niderlandy.

Turniej odbędzie się w Serbii i Albanii. Oprócz tytułu mistrza Europy stawką będą olimpijskie kwalifikacje do Los Angeles: Europie przyznano trzy miejsca w turnieju piłkarskim podczas igrzysk. Jeśli Anglia znajdzie się wśród drużyn, które wywalczą kwalifikację, do turnieju olimpijskiego dodatkowo zostanie dopuszczona kolejna reprezentacja według pozycji, ponieważ Anglia nie może samodzielnie występować na igrzyskach olimpijskich.

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