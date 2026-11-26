У польському Ополе волейболістки UNI Opole перемогли французький Volley Mulhouse Alsace з рахунком 3:0 у першому для клубу матчі Ліги чемпіонів. Зустріч стартового туру групи A завершилася з рахунками за партіями 29:27, 25:19, 25:22. Про це повідомляє Interia Sport.

UNI Opole був заснований у 2016 році. Минулого сезону команда вперше здобула бронзові медалі польської жіночої TAURON Liga, завдяки чому дебютувала в Лізі чемпіонів.

Напружена перша партія

Перший сет господарки виграли лише на більше-менше. Наприкінці партії UNI Opole вів 20:19, однак суперниці відповіли трьома поспіль успішними розіграшами та згодом першими дісталися сетболу після блоку на атаці Наталії Кехер. У підсумку вирішальний розіграш приніс польській команді перемогу 29:27, а ключову роль у ньому відіграла запасна гравчиня Іга Кемпа.

У стартовому складі UNI Opole через невелику травму Андріани Павлик зіграла 19-річна догравальниця Дарія Вєчорек. У першому сеті вона набрала шість очок. Досвідчена діагональна Катажина Зарослінська-Круль, якій 39 років, також здобула шість очок у стартовій партії.

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Перевага господарок у двох наступних сетах

На початку другого сету серія подач Вєчорек допомогла команді з Ополе повести 8:5. Після чергового очка на блоці перевага зросла до 12:6, а партія завершилася 25:19. Найрезультативнішою для UNI Opole в цьому сеті стала Вася Філіпович, яка набрала п’ять очок.

У третій партії польська команда вела 12:7 та 20:13, хоча наприкінці французький клуб скоротив відставання до одного очка — 23:22. Господарки втримали перевагу й закрили матч перемогою 25:22.

У наступному турі UNI Opole зіграє проти бельгійського Asterix Avo Beveren. В іншому матчі групи A турецький VakifBank İstanbul переміг бельгійський клуб з рахунком 3:0.

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