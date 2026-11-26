Прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр сумнівається, що лідери Євросоюзу зможуть домовитися про семирічний бюджет і фінансування допомоги Україні. Про це він заявив 26 листопада перед самітом ЄС, оцінивши шанси на угоду як майже нульові. Водночас Угорщина не хоче, щоб підтримку України включали до загального бюджету Євросоюзу.

За словами Петера Мадяра, під час переговорів між лідерами європейських країн звучать протилежні позиції. Через це угорський прем’єр не очікує, що учасники саміту 26 листопада зможуть дійти згоди щодо бюджету ЄС на наступні сім років і допомоги Україні.

Мадяр також висловив сумнів, що країнам Євросоюзу вдасться погодити семирічний бюджет до кінця 2026 року. Окремо прем’єр наголосив, що Угорщина не підтримає документ, якщо він передбачатиме скорочення коштів для країни або збільшення її внесків до спільного бюджету ЄС. «Ми не можемо прийняти таку пропозицію, яка передбачає не лише скорочення, а й зменшення коштів, виділених Угорщині. Ми не можемо прийняти такий проєкт бюджету, за яким нам доведеться робити більші внески», — заявив Мадяр.

Позиція Угорщини щодо допомоги Україні

Угорський прем’єр також повторив, що його країна не погоджується з включенням фінансування України до семирічного бюджету Євросоюзу. За його словами, допомогу Києву не варто пов’язувати із загальним бюджетним планом ЄС. Водночас Мадяр заявив, що Угорщина готова й надалі надавати Україні гуманітарну допомогу. Однак він виступає проти того, щоб ці витрати фінансувалися через спільний бюджет Євросоюзу.

Таким чином, Будапешт готовий підтримувати окремі гуманітарні ініціативи, але не хоче брати на себе зобов’язання щодо фінансування України в межах загального бюджету ЄС. Про це він написав у соцмережі X.

24 листопада президент України Володимир Зеленський заявив, що готовий розглянути можливість візиту до Будапешта, якщо угорська сторона його запросить. Про це він сказав під час спільної пресконференції з прем’єр-міністром Угорщини Петером Мадяром у Береговому на Закарпатті. Зеленський також пожартував, що на місці угорського прем’єра сам запросив би українського президента до Будапешта.

Президент Володимир Зеленський зробив першу заяву після зустрічі з прем’єр-міністром Угорщини Петером Мадяром в Ужгороді.

Президент України Володимир Зеленський у вівторок, 24 листопада, зустрівся з прем’єр-міністром Угорщини Петером Мадяром на Закарпатті. Лідери розпочали візит зі вшанування пам’яті полеглих українських захисників, поклавши квіти до меморіалу на Пагорбі слави в Ужгороді, після чого будуть двосторонні переговори.

Читай нас у