Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр сомневается, что лидеры Евросоюза смогут договориться о семилетнем бюджете и финансировании помощи Украине. Об этом он заявил 26 ноября перед саммитом ЕС, оценив шансы на достижение соглашения как практически нулевые. В то же время Венгрия не хочет, чтобы поддержка Украины включалась в общий бюджет Евросоюза.

По словам Петера Мадяра, в ходе переговоров между лидерами европейских стран звучат противоположные позиции. Из-за этого венгерский премьер не ожидает, что участники саммита 26 ноября смогут прийти к соглашению по бюджету ЕС на следующие семь лет и помощи Украине.

Мадьяр также выразил сомнение в том, что странам Евросоюза удастся согласовать семилетний бюджет до конца 2026 года. Отдельно премьер подчеркнул, что Венгрия не поддержит документ, если он будет предусматривать сокращение средств для страны или увеличение её взносов в общий бюджет ЕС. «Мы не можем принять такое предложение, которое предусматривает не только сокращение, но и уменьшение средств, выделенных Венгрии. Мы не можем принять такой проект бюджета, по которому нам придется вносить более крупные взносы», — заявил Мадьяр.

Позиция Венгрии относительно помощи Украине

Венгерский премьер также повторил, что его страна не согласна с включением финансирования Украины в семилетний бюджет Евросоюза. По его словам, помощь Киеву не следует связывать с общим бюджетным планом ЕС. В то же время Мадьяр заявил, что Венгрия готова и в дальнейшем оказывать Украине гуманитарную помощь. Однако он выступает против того, чтобы эти расходы финансировались из общего бюджета Евросоюза.

Таким образом, Будапешт готов поддерживать отдельные гуманитарные инициативы, но не хочет брать на себя обязательства по финансированию Украины в рамках общего бюджета ЕС. Об этом он написал в соцсети X.

24 ноября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов рассмотреть возможность визита в Будапешт, если венгерская сторона его пригласит. Об этом он сказал во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Венгрии Петером Мадьяром в Берегово на Закарпатье. Зеленский также пошутил, что на месте венгерского премьера сам пригласил бы украинского президента в Будапешт.

Президент Владимир Зеленский сделал первое заявление после встречи с премьер-министром Венгрии Петером Мадьяром в Ужгороде.

Президент Украины Владимир Зеленский во вторник, 24 ноября, встретился с премьер-министром Венгрии Петером Мадьяром в Закарпатье. Лидеры начали визит с почтения памяти павших украинских защитников, возложив цветы к мемориалу на Холме славы в Ужгороде, после чего состоятся двусторонние переговоры.

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