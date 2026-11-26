Французский флот получил четвертую многоцелевую атомную подводную лодку класса «Suffren» — «De Grasse» (S638). Перед передачей военным подводная лодка девять месяцев проходила испытания в арктических и тёплых водах. Она оснащена обновлённой системой управления, современным оборудованием радиоэлектронной борьбы и может находиться в море до 75 суток.

Возможности новой подводной лодки значительно превосходят характеристики предыдущих подводных лодок класса Рубис. Водоизмещение Де Грасс составляет около 5300 тонн — почти вдвое больше, чем у более старых лодок. В то же время благодаря автоматизации для работы на борту требуется меньший экипаж: 65 человек вместо 70.

Возможности подводной лодки расширились не только за счёт новых систем, но и благодаря увеличению запаса вооружения и продолжительности автономного плавания.

Больше вооружения и более длительное плавание

Если предыдущие французские подводные лодки могли находиться в море до 45 суток, то новые Suffren рассчитаны на 75 суток автономного плавания. То есть они могут выполнять задачи значительно дольше без возвращения на базу. Увеличился и запас вооружения. Если на подводных лодках класса Рубис его количество составляло до 14 единиц, то на Суффрене можно разместить до 24 торпед и ракет. Среди них — тяжелые торпеды F21, противокорабельные ракеты Exocet SM39 и крылатые ракеты MdCN, предназначенные для поражения наземных целей.

Еще одна особенность новых подводных лодок — возможность взаимодействовать с подразделениями морского спецназа. Для этого на борту предусмотрены специальные помещения и оборудование. Также конструкция позволяет использовать подводные беспилотники. Изменения коснулись и оборудования для наблюдения. Вместо обычных перископов на лодках установили оптико-электронные мачты. Они передают изображение с камер, в том числе тепловизионных, на экраны внутри подводной лодки. Это позволяет экипажу наблюдать за поверхностью, не используя традиционный перископ.

Франция планирует получить шесть таких подводных лодок

De Grasse — четвертая подводная лодка класса Suffren, построенная в рамках французской программы Barracuda. Общая стоимость программы оценивается примерно в 9,1 млрд евро. Она предусматривает строительство шести атомных подводных лодок, которые должны заменить старые лодки класса Рубис.

Еще две подводные лодки остаются в планах французского флота. Их передачу ожидают в 2027 и 2029 годах соответственно. По завершении программы Франция будет располагать шестью новыми многоцелевыми атомными подводными лодками класса Suffren. Об этом сообщает Telegram-канал YIGAL LEVIN.

В шведской Карлскруне начали строительство первой подводной лодки для Польши. Всего Польша должна получить от Швеции три таких подводных лодки, сообщает RMF24 со ссылкой на заместителя министра национальной обороны Польши Цезария Томчика.

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