W polskim Opolu siatkarki UNI Opole pokonały francuski Volley Mulhouse Alsace 3:0 w pierwszym w historii klubu meczu Ligi Mistrzyń. Spotkanie pierwszej kolejki grupy A zakończyło się wynikami setów 29:27, 25:19 i 25:22. informuje Interia Sport.

UNI Opole zostało założone w 2016 roku. W ubiegłym sezonie zespół po raz pierwszy zdobył brązowe medale polskiej kobiecej TAURON Ligi, dzięki czemu zadebiutował w Lidze Mistrzyń.

Napięty pierwszy set

Gospodynie wygrały pierwszego seta dopiero po grze na przewagi. Pod koniec partii UNI Opole prowadziło 20:19, jednak rywalki odpowiedziały trzema udanymi akcjami z rzędu, a następnie jako pierwsze miały piłkę setową po bloku na ataku Natalii Kecher. Ostatecznie decydująca akcja przyniosła polskiej drużynie zwycięstwo 29:27, a kluczową rolę odegrała w niej rezerwowa Iga Kępa.

W wyjściowym składzie UNI Opole zagrała 19-letnia przyjmująca Daria Wieczorek z powodu drobnej kontuzji Adriany Pawlik. W pierwszym secie zdobyła sześć punktów. Doświadczona 39-letnia atakująca Katarzyna Zaroślińska-Król również zdobyła sześć punktów w otwierającej partii.

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Przewaga gospodyń w dwóch kolejnych setach

Na początku drugiego seta seria zagrywek Wieczorek pomogła drużynie z Opola objąć prowadzenie 8:5. Po kolejnym punkcie blokiem przewaga wzrosła do 12:6, a partia zakończyła się wynikiem 25:19. Najskuteczniejsza dla UNI Opole w tym secie była Vasa Filipović, która zdobyła pięć punktów.

W trzeciej partii polski zespół prowadził 12:7 i 20:13, choć pod koniec francuski klub zmniejszył stratę do jednego punktu — 23:22. Gospodynie utrzymały przewagę i zakończyły mecz zwycięstwem 25:22.

W następnej kolejce UNI Opole zagra z belgijskim Asterix Avo Beveren. W innym meczu grupy A turecki VakifBank İstanbul pokonał belgijski klub 3:0.

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