在波兰奥波莱，UNI Opole女排在俱乐部历史上的首场欧冠比赛中以3:0击败法国Volley Mulhouse Alsace。A组首轮比赛的各局比分为29:27、25:19和25:22。Interia Sport报道称。

UNI Opole成立于2016年。上赛季，该队首次获得波兰女子TAURON Liga铜牌，因此得以首次参加欧冠。

紧张的首局

主队直到加分阶段才赢下首局。该局末段，UNI Opole以20:19领先，但对手连续三次成功得分，随后在拦住娜塔莉娅·凯赫尔的进攻后率先拿到局点。最终，决定性一分帮助波兰队以29:27取胜，替补球员伊加·肯帕在其中发挥了关键作用。

由于阿德里亚娜·帕夫利克轻微受伤，19岁的主攻手达莉娅·维切雷克进入UNI Opole首发阵容。她在首局得到6分。39岁的经验丰富接应卡塔日娜·扎罗希林斯卡-克鲁尔也在首局拿到6分。

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主队在接下来两局占据优势

第二局开始时，维切雷克连续发球帮助奥波莱队以8:5领先。又一次拦网得分后，优势扩大到12:6，该局以25:19结束。瓦萨·菲利波维奇在这一局为UNI Opole拿到5分，是队内得分最高的球员。

第三局，波兰队曾以12:7和20:13领先，尽管法国俱乐部在末段将分差缩小至1分——23:22。主队守住了优势，以25:22获胜并结束比赛。

下一轮，UNI Opole将对阵比利时的Asterix Avo Beveren。A组另一场比赛中，土耳其的VakifBank İstanbul以3:0击败这家比利时俱乐部。

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