11月26日，伦敦地铁员工发起了一场24小时罢工，导致地铁运行出现中断。

部分路段的列车运行已暂停，特别是中央线White City站与Liverpool Street站之间的路段。

RMT工会正在抗议推行自愿四天工作制的计划，认为新规定将导致列车驾驶时间延长，并恶化司机的工作条件。

交通部门已预警，今日余下时间所有线路都将出现运行中断。预计21:00后将暂停列车运行。 周五，未直接受罢工影响的地铁线路将从7:00开始运营，但正常发车间隔要到工作日结束时才能恢复。

工会还宣布了新的罢工计划：12月两次、1月两次、2月三次。伦敦地铁每天约有300万至400万名乘客。

来源：BBC。

由于员工发起未事先通知的罢工，欧洲之星（Eurostar）于11月25日（星期三）取消了多趟往返于伦敦和巴黎之间的列车。运营商呼吁乘客推迟行程，并在可能的情况下更改旅行日期。

德国Ver.di工会呼吁亚马逊员工在11月27日“黑色星期五”当天举行警告性罢工。此次行动将覆盖该公司在德国的11个运营点。

在法国，警察从午夜开始罢工，并在全国范围内的动员行动中于各警局外举行集会。此次行动由Alliance Police Nationale工会发起。

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