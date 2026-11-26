伊朗已提出加入“独联体+”合作机制，并可能成为首个在此框架下获得伙伴国地位的国家。

独联体各国代表已对这一提议给予了积极评价。

独联体秘书长谢尔盖·列别杰夫对此作出声明。伊朗总统马苏德·佩泽什基安于10月9日在土库曼斯坦举行的峰会上提出了这一倡议。 据列别杰夫称，该提议引起了成员国的兴趣，初步评价大多积极。

“独联体+”机制于2025年10月在哈萨克斯坦的倡议下成立。该机制旨在推动独联体与非成员国及国际组织在共同关心的领域开展合作。

与此同时，莫斯科与德黑兰之间的合作持续加强。两国正在扩大外交接触，商讨经济互动及军事供应领域的合作。

独联体执行委员会收到了摩尔多瓦关于退出该组织多项关键协议的正式声明。收到文件后，独联体已启动相应程序，终止摩尔多瓦参与这些协议。

截至2026年6月，独联体国家企业根据直接合同欠俄罗斯企业的债务已达116.5亿美元。这一数字较上年增长了40%，加剧了俄罗斯企业的财务负担。

11月26日，伊朗最高领袖莫杰塔巴·哈梅内伊呼吁对准军事组织“巴斯基”进行转型，并落实“每个伊朗人都应成为巴斯基成员”的口号。 在“巴斯基周”的讲话中，他指出该组织必须经历“转型与重生”。

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