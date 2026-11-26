Верховний лідер Ірану Моджтаба Хаменеї 26 листопада закликав до трансформації воєнізованої організації Басідж і реалізації гасла про те, що кожен іранець має бути басіджі. У повідомленнях до Тижня Басідж він заявив, що організація має пережити «трансформацію і нове народження», повідомляє Jerusalem Post.

Хаменеї сказав, що зміни в Басідж мають відбуватися паралельно зі зростанням, за його словами, духу цієї організації в країні. Він також стверджував, що її ідеологічний вплив уже виходить за межі формального членства: до Басідж нібито відносять себе військовослужбовці іранської армії, Корпусу вартових ісламської революції, поліцейські, посадовці та депутати парламенту.

Плани поширити ідеологію за кордон

Командувач Басідж Хоссейн Таеб під час заходу до Тижня Басідж заявив, що наступним етапом розвитку організації має стати поширення її ідеології та ідей «опору» у світі. За повідомленнями іранських державних медіа, він сказав, що після прагнення зробити членом Басідж кожного іранця організація рухатиметься до міжнародного поширення такого підходу.

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Таеб, який раніше очолював розвідувальну організацію Корпусу вартових ісламської революції, був призначений керівником Басідж 10 серпня після загибелі попереднього командувача Голамрези Солеймані внаслідок американсько-ізраїльських ударів. Минулого тижня він вимагав активнішої участі структури в роботі шкіл і університетів, зокрема в пошуку дітей із науковими здібностями ще в початковій школі.

Роль Басідж у внутрішній безпеці

Басідж заснував 26 листопада 1979 року перший верховний лідер Ірану Рухолла Хомейні. Організація, назва якої перекладається як «мобілізація», стала помітною під час ірано-іракської війни 1980–1988 років.

У наступні десятиліття Басідж сформував мережу осередків у мечетях, школах, університетах, державних установах і на робочих місцях. Видання зазначає, що ця структура стала одним з інструментів ідеологічного впливу та системи внутрішньої безпеки Ірану. Її членів пов’язують із жорстоким придушенням великих антиурядових протестів, зокрема руху 2009 року, протестів у листопаді 2019 року та протестів «Жінка, життя, свобода» у 2022 році. Правозахисні організації, за даними видання, задокументували присутність батальйонів Басідж серед іранських сил безпеки, відповідальних за масові вбивства протестувальників і сторонніх людей у січні. За оцінкою джерела, 8–9 січня загинули близько 50 тисяч людей.

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