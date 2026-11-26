Najwyższy przywódca Iranu Modżtaba Chamenei 26 listopada wezwał do transformacji paramilitarnej organizacji Basidż i realizacji hasła, że każdy Irańczyk powinien być basidżystą. W przesłaniach z okazji Tygodnia Basidżu oświadczył, że organizacja musi przejść „transformację i odrodzenie”, informuje Jerusalem Post.

Chamenei powiedział, że zmiany w Basidżu powinny zachodzić równolegle ze wzrostem, jak to określił, ducha tej organizacji w kraju. Twierdził również, że jej wpływ ideologiczny już wykracza poza formalne członkostwo: z Basidżem rzekomo utożsamiają się żołnierze irańskiej armii, Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej, policjanci, urzędnicy i deputowani do parlamentu.

Plany rozpowszechnienia ideologii za granicą

Dowódca Basidżu Hossein Taeb podczas wydarzenia z okazji Tygodnia Basidżu oświadczył, że kolejnym etapem rozwoju organizacji powinno być rozpowszechnianie jej ideologii i idei „oporu” na świecie. Według irańskich mediów państwowych powiedział, że po dążeniu do uczynienia każdego Irańczyka członkiem Basidżu organizacja przejdzie do międzynarodowego szerzenia tego podejścia.

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Taeb, który wcześniej kierował organizacją wywiadowczą Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej, został mianowany szefem Basidżu 10 sierpnia po śmierci poprzedniego dowódcy Gholamrezy Solejmaniego w wyniku amerykańsko-izraelskich uderzeń. W ubiegłym tygodniu domagał się aktywniejszego udziału tej struktury w działalności szkół i uniwersytetów, w tym w wyszukiwaniu dzieci o zdolnościach naukowych już w szkole podstawowej.

Rola Basidżu w bezpieczeństwie wewnętrznym

Basidż został założony 26 listopada 1979 roku przez pierwszego najwyższego przywódcę Iranu Ruhollaha Chomeiniego. Organizacja, której nazwa tłumaczy się jako „mobilizacja”, stała się widoczna podczas wojny iracko-irańskiej w latach 1980–1988.

W kolejnych dekadach Basidż stworzył sieć komórek w meczetach, szkołach, na uniwersytetach, w instytucjach państwowych i miejscach pracy. Publikacja zauważa, że struktura ta stała się jednym z narzędzi wpływu ideologicznego i systemu bezpieczeństwa wewnętrznego Iranu. Jej członków wiąże się z brutalnym tłumieniem dużych antyrządowych protestów, w tym ruchu z 2009 roku, protestów w listopadzie 2019 roku oraz protestów „Kobieta, życie, wolność” w 2022 roku. Organizacje praw człowieka, według publikacji, udokumentowały obecność batalionów Basidżu wśród irańskich sił bezpieczeństwa odpowiedzialnych za masowe zabójstwa protestujących i osób postronnych w styczniu. Według oceny źródła 8–9 stycznia zginęło około 50 tysięcy osób.

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