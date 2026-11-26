Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи 26 ноября призвал к трансформации военизированной организации «Басидж» и реализации лозунга о том, что каждый иранец должен быть басиджистом. В посланиях к Неделе Басидж он заявил, что организация должна пережить «трансформацию и новое рождение», сообщает Jerusalem Post.

Хаменеи сказал, что изменения в Басидже должны происходить параллельно с ростом, по его словам, духа этой организации в стране. Он также утверждал, что ее идеологическое влияние уже выходит за рамки формального членства: к Басиджу якобы относят себя военнослужащие иранской армии, Корпуса стражей исламской революции, полицейские, чиновники и депутаты парламента.

Планы распространить идеологию за рубежом

Командующий Басиджем Хоссейн Таеб во время мероприятия к Неделе Басидж заявил, что следующим этапом развития организации должно стать распространение ее идеологии и идей «сопротивления» в мире. По сообщениям иранских государственных СМИ, он сказал, что после стремления сделать членом Басиджа каждого иранца организация перейдет к международному распространению такого подхода.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Таеб, который ранее возглавлял разведывательную организацию Корпуса стражей исламской революции, был назначен руководителем Басиджа 10 августа после гибели предыдущего командующего Голамрезы Солеймани в результате американско-израильских ударов. На прошлой неделе он потребовал более активного участия структуры в работе школ и университетов, в частности в поиске детей с научными способностями уже в начальной школе.

Роль Басиджа во внутренней безопасности

Басидж был основан 26 ноября 1979 года первым верховным лидером Ирана Рухоллой Хомейни. Организация, название которой переводится как «мобилизация», стала заметной во время ирано-иракской войны 1980–1988 годов.

В последующие десятилетия Басидж сформировал сеть ячеек в мечетях, школах, университетах, государственных учреждениях и на рабочих местах. Издание отмечает, что эта структура стала одним из инструментов идеологического влияния и системы внутренней безопасности Ирана. Ее членов связывают с жестоким подавлением крупных антиправительственных протестов, в том числе движения 2009 года, протестов в ноябре 2019 года и протестов «Женщина, жизнь, свобода» в 2022 году. Правозащитные организации, по данным издания, задокументировали присутствие батальонов Басиджа среди иранских сил безопасности, ответственных за массовые убийства протестующих и посторонних людей в январе. По оценке источника, 8–9 января погибли около 50 тысяч человек.

Читай нас в