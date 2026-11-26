Как сообщает OilPrice, Национальный оператор энергосистемы Великобритании NESO в четверг, 26 ноября, опубликовал уведомление о сокращении резерва электрической мощности. В период между полуднем и 20:00 по местному времени дефицит системного резерва должен был превысить 2,7 ГВт.

Это был третий день подряд, когда похолодание сокращало запас доступной мощности в британской энергосистеме.

Сигнал для рынка электроэнергии

NESO выпустил Electricity Margin Notice — уведомление, призванное побудить участников рынка увеличить системный резерв. Оно означает, что оператор стремится иметь больший запас между спросом на электроэнергию и доступной генерацией.

В то же время в NESO подчеркнули, что такое уведомление не свидетельствует о неизбежных отключениях электроэнергии или нехватке генерации для покрытия текущего спроса.

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Снижение ветровой генерации

Резервы сократились на фоне снижения производства ветровой электроэнергии в последние дни и роста спроса из-за температур ниже нормы в большинстве стран Европы. По данным оператора рынка Elexon, утром 26 ноября производство ветровой электроэнергии было примерно на 2,5 ГВт ниже последнего прогноза.

В предыдущие месяцы NESO уже неоднократно публиковал такие уведомления в периоды слабой ветровой генерации. В прошлом году ветровая энергетика обеспечила почти 30% производства электроэнергии в Великобритании, а при благоприятной скорости ветра регулярно дает примерно такую же долю.

Сокращение системного резерва на этой неделе также способствовало росту британских цен на электроэнергию на рынке на сутки вперед. Накануне регулятор Ofgem сообщил, что с 1 января цены на энергию для британских домохозяйств вырастут на 26%.

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